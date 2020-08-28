Глава комитета Госдумы России: Создание резерва силовиков не означает планов по вмешательству в дела Беларуси
Создание в России резерва правоохранительных органов по просьбе Минска не означает планов по силовому вмешательству в дела Беларуси, а направлено против таких планов со стороны других, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Формирование резерва сотрудников правоохранительных органов по просьбе действующего руководства республики вовсе не означает планов по силовому вмешательству, а наоборот, превентивно направлено как раз против реализации таких планов с других сторон по "украинскому сценарию", - заявил Слуцкий журналистам в четверг.
Так он прокомментировал заявление премьер-министра Польши с призывами к России отказаться от "планов военной интервенции" в Беларуси, пишет interfax.by
По мнению депутата, заявление польского премьера некорректно по форме и содержанию.
"К сожалению, в Варшаве не услышали главного посыла интервью президента Владимира Путина - Москва выступает исключительно за мирное разрешение ситуации в Беларуси и только в рамках правового и конституционного поля", - отметил он.
Слуцкий согласен с тем, что белорусы должны иметь возможность самостоятельно разобраться в том, что происходит в их стране и как им жить дальше. Но это должно происходить "без диктовки извне по методичкам "цветных революций", считает он.
07:57 28/08/2020
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