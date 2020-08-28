"Формирование резерва сотрудников правоохранительных органов по просьбе действующего руководства республики вовсе не означает планов по силовому вмешательству, а наоборот, превентивно направлено как раз против реализации таких планов с других сторон по "украинскому сценарию", - заявил Слуцкий журналистам в четверг.





Так он прокомментировал заявление премьер-министра Польши с призывами к России отказаться от "планов военной интервенции" в Беларуси, пишет interfax.by









По мнению депутата, заявление польского премьера некорректно по форме и содержанию.





"К сожалению, в Варшаве не услышали главного посыла интервью президента Владимира Путина - Москва выступает исключительно за мирное разрешение ситуации в Беларуси и только в рамках правового и конституционного поля", - отметил он.





Слуцкий согласен с тем, что белорусы должны иметь возможность самостоятельно разобраться в том, что происходит в их стране и как им жить дальше. Но это должно происходить "без диктовки извне по методичкам "цветных революций", считает он.



