Если поверим на слово Лукашенко и Путину: "Не высовывайся, иначе сюда приедет российский ОМОН, чеченские нукеры, арабские террористы, чешские кукловоды."





Это именно та реакция, которую своими заявлениями о российских войсках и спецслужбах, они добиваются.





Кроме того, что это абсолютно незаконное действие - оно будет ещё и абсолютно бесперспективным. Беларусь - это не Крым. Здесь нет компактно проживающего русского меньшинства с русской идентичностью, которое хотело бы объединиться с Россией. Нету никакого ущемления русского языка. Есть попытки возродить беларуский.









Беларусь - не Украина, отличающаяся политическими взглядами по областям. Гродно не отличается ярко от Гомеля своими настроениями.





В Беларуси нет никакой русофобии. Нету значимой группы белорусов, которое были бы враждебно настроено к русским. Нету также и значимой группы белорусов, которая бы выступала за объединение с Россией.





В Минске, в двухмиллионном городе, вторые выходные подряд выходят по 200 тысяч протестующих, чего не было ещё в современной истории Беларуси и среди них мы не видим ни одного триколора. Подчеркиваю - ни одного. Если бы я был гражданином Беларуси, выступающим за объединение с Россией, я бы сейчас изо всех сил старался собирать сторонников, чтобы выходить с триколором на площадь и кричать "Путин спаси нас иначе, Беларусь навсегда уйдет из сферы влияния России".





И что, мы видим таких людей? Их просто тут нет.





Полноценная военная окупация? Ну попробуй. Приди и возьми.





Привести и поставить тут войска легко, а вот удерживать власть годами, без поддержки народа Беларуси, в условиях небывалого за 29 лет национального подьема- когда к тебе будут относится не как к ограниченному забавному крестьянину (пускай тупой, зато свой), а как к захватчику и пособнику организатору пыточных - это полноценное политическое самоубийство, которое может стать физическим.





Если здесь появятся русские солдаты или русские омоновцы - повторюсь, мне жаль их матерей.





Мы, в Беларуси рады русским клиентам, туристам, бизнесменам, актерам.





Но если сюда придут русские солдаты - это будет кровавый конец дружбе народов. И кто бы ни отдавал им приказ, он должен это понимать.

И хватит подпитывать своей трусостью миф о всесильном Путине.





Русские проиграли все войны на чужой территории за последние десятилетия. Они ушли из Чехословакии, они ушли из Польши, ушли из Афганистана, не смогли взять контро над Грузией, не смогли вернуть контроль над Украиной (хотя начинали с того, что хвастались, что дойдут до Киева за 2 недели).

Поэтому не нужно боятся. Если их корежит - значит мы все делаем правильно. Значит нужно продолжать.





Любой, кто тренировался, знает: боль, это друг. Страх, это враг. И даже если каждый шаг дается через больно, нужно продолжать идти. Я абсолютно убежден: Беларусь будет свободной.