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Украина приостановила все контакты с Беларусью

Украина поставила диалог с Беларусью на паузу, заявил в эфире телеканала 1+1 глава МИД этой страны Дмитрий Кулеба.

Украина приостановила все контакты с Беларусью
"Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены", — отметил он.

Глава дипломатического ведомства Украины рассказал, что последний раз глава государства Владимир Зеленский общался с Лукашенко перед выборами в Беларуси.

"Контактов сейчас нет и не планируется", — цитирует министра ria.ru

Напомним, после выборов, прошедших 9 августа, белорусский ЦИК нарисовал Лукашенко "победу" с результатом в 80%. Однако белорусы эту "победу" не признали и вышли с протестами против массовых фальсификаций, которые продолжаются до сих пор. 

В первые дни протесты жестоко подавлялись. Против мирно протестующих безоружных граждан применялись светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и даже огнестрельное оружие.

С 9 по 12 августа было задержано не менее 7 тысяч человек, многие из них были жестоко избиты, покалечены, подвергались пыткам. Как минимум три человека были убиты, десятки пропали без вести, сотни с тяжелыми травмами оказались в больницах.
"Белорусский партизан"
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