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Украина и еще шесть стран поддержали позицию ЕС по выборам в Беларуси

Украина поддержала декларацию ЕС о непризнании выборов в Беларуси.


Украина поддержала заявление ЕС относительно выборов  в Беларуси, которые признаны такими, что не соответствуют международным стандартам. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

"За последние три недели была обнародована одна декларация ЕС (11 августа этого года), открыт для присоединения третьих стран: "Беларусь: Декларация Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента". Украина присоединилась к указанной декларации" - сообщили в МИД.

Европейский союз призвал белорусские власти "немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных", напоминая, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-члена ОБСЕ.


В заявлении говорится о возможности введения санкций в отношении лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификации результатов выборов.

"Европейский союз будет и впредь поддерживать демократическое, независимое, суверенное, процветающую и стабильную Беларусь", - говорится в заявлении.

Кроме Украины к заявлению присоединились Черногория, Северная Македония, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина.
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