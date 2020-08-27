Правозащитный центр приводит список задержанных, среди них фамилии журналистов.





По информации правозащитников, список задержанных обновляется.





Как сообщалось, в четверг вечером протестующие в Минске провели шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к католическому Красному костелу на площади Независимости.





До начала шествия в районе площади Свободы было задержано более десятка журналистов. Кроме того, были задержаны порядка 10 журналистов на площади Независимости у Красного костела. Тут же задерживались и протестующие.





Акция протеста связана с тем, что накануне на площади Независимости в Красном костеле сотрудниками ОМОНа были заблокированы люди. Действия сотрудников силовых структур вызвали возмущение у руководства католической церкви в Беларуси. Митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Тадеуш Кондрусевич назвал "неадекватными и противоправными" действия сотрудников силовых структур вечером в среду на территории костела святого Симеона и святой Елены в Минске и потребовал расследования.