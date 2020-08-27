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Эстония не признала результаты президентских выборов в Беларуси

Так как они не были свободными и справедливыми.


Эстония поддерживает введение адресных санкций против лиц, виновных в насилии и фальсификациях на выборах. При этом санкции не должны наносить вред рядовым гражданам Беларуси. 

Целью санкций является удержание лиц, ответственных, участвующих или способствующих фальсификации результатов выборов, насилию или нарушениям прав человека в Беларуси, подальше от территории Эстонии. Правительство планирует принять постановление о наложении санкций, а список конкретных лиц будет установлен постановлением министра иностранных дел после вступления постановления в силу.
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