Эстония не признала результаты президентских выборов в Беларуси





Эстония поддерживает введение адресных санкций против лиц, виновных в насилии и фальсификациях на выборах. При этом санкции не должны наносить вред рядовым гражданам Беларуси.





Целью санкций является удержание лиц, ответственных, участвующих или способствующих фальсификации результатов выборов, насилию или нарушениям прав человека в Беларуси, подальше от территории Эстонии. Правительство планирует принять постановление о наложении санкций, а список конкретных лиц будет установлен постановлением министра иностранных дел после вступления постановления в силу.