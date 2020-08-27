Как сообщают очевидцы, в колоне идут порядка тысячи человек с плакатами и флагами. Проезжающие мимо автомобили поддерживают протестующих сигналами.





Сегодняшняя акция протеста связана с тем, что накануне на площади Независимости в Красном костеле сотрудниками ОМОНа были заблокированы люди. Действия сотрудников силовых структур вызвали возмущение у руководства католической церкви в Беларуси. Митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Тадеуш Кондрусевич назвал "неадекватными и противоправными" действия сотрудников силовых структур вечером в среду на территории костела святого Симеона и святой Елены в Минске и потребовал расследования.





Ранее на площади Свободы были задержаны журналисты TUT.BY, "Радио Свободы", Reuters, "Нашей Нивы", AP, БелаПАН, "Белсат", ТАСС.









После того, как участники акции дошли до Красного костела, силовики перестали пускать верующих (в том числе тех, кто в акции не участвовал) в костел, пишет "Наша Нива"

У Красного костела собрались около 2 тысяч человек. На территории есть милиция и ОМОН.











В 19:20 силовики оцепили площадь Независимости и не выпускают людей. В окружение попали около тысячи людей. Некоторых мужчин задержали, в том числе журналистов. Примечательно, что российских пропагандистов из RT отпускают на месте.



