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Путин рассказал, кто заманил «вагнеровцов» в Беларусь

В задержании россиян в Беларуси, по мнению президента РФ, виновны разведки других государств.


В интервью телеканалу «Россия 24» Владимир Путин заявил, что «сейчас очевидно», что «это акция спецслужб». «Людей в темную использовали, для того чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы».

По его словам, «сейчас очевидно», что «это акция спецслужб»: «Людей в темную использовали, для того чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы», сообщили.


Путин также заявил, что «их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности».

Ответственными за эту операцию Президент РФ Владимир Путин назвал украинские спецслужбы совместно с американскими: «Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса или наблюдатели, люди хорошо информированные, даже не скрывают теперь это».
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