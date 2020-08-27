«Это технология, чтобы убедить нас — вокруг одни #ябатьки»: Что делать, если вы устали протестовать
Практические советы для поднятия духа.
Мирные протесты против фальшивых выборов и акции солидарности с пострадавшими от силовиков длятся в Беларуси уже две недели. Люди приближают перемены разными способами: ходят на митинги, бастуют, рисуют острые плакаты, скидываются деньгами, помогают вышедшим из Окрестина прийти в себя после пережитого ада. За это время их надежды воскресали и умирали несколько раз, особенно на фоне агрессивной пропаганды «российских специалистов», которая пытается убедить, что 97% — это меньшинство. Чтобы поддержать тех, кто сейчас борется, психолог Наталья Станкевич опубликовала в Facebook важный практичный пост о том, как не сдаться и дойти до цели, пишет the-village.me.
Накал эмоций, связанных с событиями в Беларуси, естественным образом снижается, что позволяет приехавшей на наши тв-каналы российской пропаганде «дразниться из танка», муссируя и раздувая тему слива протестов. Манипуляция эта призвана исключительно к тому, чтобы внушить протестующим, что у них ничего не выйдет, власть сильна как никогда — словом, граждане, разойдитесь-ка, пока не поздно.
Хотя иначе чем в этом пропагандистском ключе тему слива протестов всерьез обсуждать не приходится (Марш свободы, прошедший 23 августа, тому подтверждение), — важно понимать, что мирное протестное движение в Беларуси плавно переходит от состояния спринта в состояние марафона. А в марафоне побеждают, как известно, не быстрые, а выносливые, умеющие грамотно распределить ресурсы.
О том, как это правильно сделать и избежать выгорания, участвуя в мирных протестах, и поговорим сегодня.
Под ресурсами мы будем понимать наше время, эмоции, усилия, финансовые средства и материальные блага, способности, профессиональные навыки — словом, все то, что мы можем поставить на службу общему делу.
Грамотное распределение ресурсов основывается на двух простейших принципах:
- Не растрачивать ресурсы впустую;
- Вовремя их пополнять.
Как реализовать эти принципы на практике?
Не растрачивать ресурсы впустую
Существует несколько «ловушек», которые поглощают наши ресурсы как песок — воду, и при этом не дают никакой отдачи. Посмотрим, что можно с ними сделать.
Ловушка №1. Непрерывный просмотр новостей.
Листание новостной ленты в режиме 24/7 — это компульсивное действие, стоящее в одном ряду с компульсивным перееданием, мытьем рук по сто раз в день и т.д. Оно не имеет отношения к помощи Беларуси; к здоровой информированности листающего; к его душевному равновесию. Это черная дыра, поглощающая наши ресурсы.
Что делать взамен?
Во-первых, отфильтруйте источники информации, которыми вы пользуетесь, и ограничте их количество.
Разделите источники информации на:
- информационные: порталы или телеграм-каналы для новостей и актуальной информации. Из них вы узнаете, что происходит, какие акции планируются и т.д. Подпишитесь на два-три самых значимых сайта или телеграм-канала. Больше нет смысла: никакая важная новость не пройдет мимо, например, NEXTA, tut.by, Белсат, Мая краіна Беларусь и т.д. (и The Village Беларусь, конечно — редакция). А новость, поданная на второстепенном канале с тысячей подписчиков и не расшаренная никем еще, может напугать, ввести в уныние — и с большой долей вероятности оказаться фейком.
- практические источники: телеграм-канал вашего предприятия, дома, жилтоварищества и особенно — каналы с разной волонтерской и социальной активностью (подписывайтесь только туда, где вы можете и будете реально участвовать!).
По желанию можно добавить один аналитический источник где толковый аналитик обсуждает теорию и подоплеку происходящего, делает прогнозы и т.д.
Во-вторых, начните делать что-то конкретное. Пусть простое, необременительное для вас, но важное для общего дела. Сделайте репост важной новости в соцсетях, подвезите воды и печенья участникам цепей солидарности, нарисуйте креативный плакат… Это будет полезнее, чем бесконечно листать новости, и в то же время снизит ваш страх и тревогу: ведь теперь вы, хоть и чуть-чуть, но конкретно влияете на ситуацию.
Ловушка №2. Стремление успеть везде, поучастовать во всех мероприятиях, поддержать все инициативы.
Она противоположна ловушке номер один и заставляет нас распылять ресурсы в хаотичной, лихорадочной деятельности.
Чтобы избежать ее, важно помнить об ограниченности своих ресурсов. Вы не сможете ходить на все акции каждый день неопределенно долгое время. Не поучаствуете во всех благотворительных и социальных инициативах. Это то, с чем нужно смириться. Хорошая новость в том, что каждому из нас и не нужно делать и знать все, участвовать во всем и т.д. Наша сила в том, что нас много: мы можем меняться, можем выбирать тот вид помощи, который можем оказывать наиболее эффективно.
Ловушка №3. Холивары в интернете.
Им — категорическое нет. Троллей и ботов сейчас появилось немерено. Это специальная технология, направленная на то, чтобы убедить нас, что нас мало, что вокруг одни «#ябатьки», что мы в меньшинстве (подробнее о средствах российской пропаганды — видео Максима Каца, очень советую к просмотру). Лекарство от этой технологии одно — игнор. Троллей не кормить. Идейных «ябатек» не наставлять, не убеждать и не учить: вы не благотворительная школа.
Каждый раз, когда хочется поругаться с кем-то в интернетике — идите печатать листовки или постойте в цепочке солидарности.
Для просвещения масс и выражения своей позиции — напишите пост у себя в соцсетях и по возможности расшарьте. Если к вам на публикацию придут тролли — см. выше. Вы все уже сказали.
Информацию из стана «ябатек» нужно сократить до жизненно-необходимого уровня (стремящегося к нулю).
Крайне взвешенно относиться к любым негативным новостям, высказываниям лидеров мнений и т.д. Помните, что если публикация вызвала в вас уныние, заставила почувствовать разочарование в том, что вы делаете, породила ощущение, что бороться с режимом бесполезно — скорее всего, именно в этом и была цель, с которой эту публикацию растиражировали.
Ловушка №4. Дискуссии в реале.
Их желательно тоже избегать, хоть это и сложнее, чем в интернете. К сожалению, как и холивары, они зачастую не несут практического смысла, хотя бы потому, что обсуждать тонкости политики и экономики, стоя уже на баррикадах, вряд ли получится. Ситуация уже заряжена эмоционально. Для вашей мамы, соседки, коллеги выражающие несогласие уже «уголовники», «западные агенты», «овцы» и т.д. Объяснить маме, что это не так, при этом собираясь на акцию, где вас могут задержать, ранить или даже убить — занятие гиблое.
Вместо этого расставьте приоритеты. Если человек вам близок, и вы не можете избежать разговоров с ним — говорите о своих чувствах. «Мне очень горько, что ты не разделяешь моих ценностей и не понимаешь меня». Говорите об их чувствах: «Мама, я понимаю, что ты боишься за меня». Обещайте сделать все возможное, чтобы обезопасить себя (что, разумеется, нужно действительно сделать). И продолжайте делать то, что считаете правильным.
Если человек вам не близок — пресеките общение на политические темы. Или вообще общение.
Как пополнить ресурсы
Не забывайте поддерживать себя физически. Вроде бы банально: качественная еда, полноценный сон. Но сколько людей в Беларуси и за ее пределами в последние 2 недели перешли на подножный корм и сон урывками, не в силах оторваться от ленты новостей или от любой социальной активности? А между тем выспавшийся и поевший вы явно сможете больше, чем голодный и после трех бессонных ночей.
Ищите и используйте свои источники силы: все, что придает вам сил, внушает оптимизм, наполняет приятными эмоциями и т.д.
Источником силы могут быть:
- Люди. Единомышленники, друзья, семья. Окружайте себя людьми, которые любят вас и которых любите вы. Теми, кто понимает вас, внушает веру и надежду, готовы вас поддержать, если вы захандрите и т.д. Держитесь подальше от тех, кому придется объяснять и доказывать, что «он нам не батька», «бчб — на нацистский флаг» и т.п.
- Места и действия. Вспомните вашу жизнь «до». Что придавало вам сил? Чтение, спорт, прогулки, хобби, сериалы… Пусть не в прежних объемах, но нельзя забывать об этом и теперь. Важно заметить: источники силы могут быть как связаны с мирными протестами (например, посмотрели новое видео от любимого аналитика с разбором последних событий — и вам полегчало), так и не связанными с ними. И в этом случае очень важно не ругать себя за их использование. Это нормально — посмотреть любимый фильм или почитать вместо того, чтобы следить за новостями. Перезагрузиться полезнее, чем довести себя до нервного срыва или болезни.
- Духовность. Вера в высшие силы не означает бездействия. Наоборот, она дает мощную подпитку вашей деятельности.
- Не сравнивайте себя с другими участниками мирных протестов. «Маша ходит на акции каждый день, а я уже после двух вечеров на площади валюсь с ног»; «Петя пошел волонтерить под стены Окрестина, а я не могу этого выдержать». Такие мысли и сравнения нужно гнать бескомпромисно. У каждого человека свои ресурсы. Ваша задача — не превзойти ресурсами Машу и Петю. Ваша задача — максимально эффективно использовать те ресурсы, что есть у вас.
- Относитесь с уважением к своим эмоциям, но не позволяйте им себя захлестнуть. Сейчас множество постов, посвященных ситуации в Беларуси, начинаются словами «Я больше не могу». Читать истории людей, прошедших пытки. Следить за новостями. Смотреть государственные новости. Выходить на акции.
Такие эмоциональные провалы есть у всех. После психического напряжения всегда идет откат. Не сопротивляйтесь ему. Дайте себе время полежать, посмотреть фильм, сходить в спортзал — словом, отвлечься. Не ругайте и не гнобите себя за это. Чем спокойнее вы будете воспринимать такие спады, тем быстрее ваши силы восстановятся.
Поскольку эмоциональные спады есть у всех, не отождествляйте «то, что происходит» и «мои чувства по этому поводу». Все мы за эти две недели успели и поликовать, и погоревать из-за того, что «все погибло». Не поддавайтесь панике и унынию. Переживайте, если нужно, но помните, что эмоции это одно, а реальность — другое.
- Умейте говорить «нет». Качество, полезное и в «мирное время». Помните, что вы не можете поучаствовать во всем. Отказывать людям сложно, особенно если просят о чем-то важном. Но лучше дать одно обещание и сдержать его, чем наобещать с три короба и ничего толком не сделать.
- Не рассчитывайте на мгновенные результаты. Хотя мы выходим на акции с конкретными требованиями: отставка диктатора, освобождение политзаключенных и участников акций — нужно понимать, что только от того, что мы придем толпой (пусть даже очень большой) на площадь или под стены РУВД, эти требования не исполнятся. Теперешняя власть строится именно на игнорировании воли народа. Выходя, мы заявляем о своей решимости добиваться заявленных целей; показываем, что нас много; не даем власти спокойно спать; не позволяем вернуть страну в прежнее, безропотное и молчаливое состояние. Мы заставляем говорить о нас весь мир. Мы «долбим, долбим и долбим» властную вертикаль, давая ей понять, что конец неизбежен. Ведь, сколь бы ни был долог марафон, он заканчивается. И если мы не остановимся на полпути, он закончится нашей победой.
18:23 27/08/2020
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