Полный стабилизец: постановление Совбеза о "стабилизации" утратило силу, не будучи опубликованным
Постановление Совета безопасности №1 от 24 августа «О мерах по стабилизации ситуации в Республике Беларусь» утратило силу.
Такая информация содержится в базе данных правовой информации «Эталон Online».
Любопытно, что документ был включен в Национальный реестр правовых актов и должен был быть официально опубликован 26 августа.
Однако ни в этот день, ни на следующий среди опубликованных правовых актов на портале Pravo.by его не было.
А 27 августа ни в Национальном центре правовой информации, ни в Совбезе Office Life не смогли ничего сказать о судьбе документа.
Текст документа 25 августа оказался в распоряжении OL.
Источник: officelife
17:45 27/08/2020
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