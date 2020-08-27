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Полный стабилизец: постановление Совбеза о "стабилизации" утратило силу, не будучи опубликованным

Постановление Совета безопасности №1 от 24 августа «О мерах по стабилизации ситуации в Республике Беларусь» утратило силу.

Такая информация содержится в базе данных правовой информации «Эталон Online».


Любопытно, что документ был включен в Национальный реестр правовых актов и должен был быть официально опубликован 26 августа. 

Однако ни в этот день, ни на следующий среди опубликованных правовых актов на портале Pravo.by его не было. 

А 27 августа ни в Национальном центре правовой информации, ни в Совбезе Office Life не смогли ничего сказать о судьбе документа. 

Текст документа 25 августа оказался в распоряжении OL.
Источник: officelife
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