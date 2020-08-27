- Я полагаю, что, во-первых, Путин обнародовал сегодня намерения Кремля вмешаться во внутренние дела Беларуси в случае чрезвычайной ситуации, о чем неоднократно говорили: это невозможно, это нельзя делать.





О вмешательстве во внутренние дела Беларуси неоднократно предупреждали Путина и руководители Евросоюза, и США – ни в коем случае нельзя вмешиваться во внутренние дела Беларуси, пусть народ Беларуси сам решает, как выходить из политического кризиса. Оказывается, все так и не так.





Второе. Почему Путин заявил об этом сейчас? Я полагаю, что Путин срочно объявил об этом с целью упредить возможную активность протестных настроений и протестных акций: не выходите, не протестуйте, иначе по просьбе Александра Лукашенко Россия может направить сюда отряды своих правоохранителей.





Иначе непонятно, зачем об этом было публично говорить, если Лукашенко с Путиным уже договорились?





Третье. Заявление Путина развеяло мнение части белорусов, что руководство России всегда готово поддерживать народ Беларуси, готово поддерживать демократию, что Россия между народом Беларуси и Александром Лукашенко выберет народ.





Сейчас же, наверное, все, кто так думал, смогли убедиться в обратном.





Несомненно, я уверен, что Владимир Путин знает реальную ситуацию по президентским выборам в Беларуси, он знает, КАК голосовали и ЗА КОГО голосовали, и кто СКОЛЬКО ГОЛОСОВ НАБРАЛ. Реально.





И тем не менее, он стал на сторону неправды, на сторону обмана, на сторону фальсификаций. В Кремле, видно, считают, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Лукашенко в руках Кремля, полностью от него зависим, а после такой «помощи» попадет в еще большую зависимость и будет делать все, что ему прикажут.





А новый человек (Тихановская или выберут кого-то другого) неизвестно, как себя поведет: если будет проводить независимую политику, особых претензий к нему не предъявишь, он будет стараться выстраивать равноправные добрососедские отношения. Но для России этого, очевидно, мало.





И последнее, о чем хочу сказать. Посмотрим, как на заявление Путина отреагирует наш братский дружественный российский народ: поддержит это заявление, промолчит или выскажет свой протест. Всю братскую любовь увидим, как в зеркале.





- На каком основании Путин может ввести в Беларусь так называемых «правоохранителей»?





- Таких оснований нет. Ни в "союзном" договоре, ни в других документах такие вопросы, насколько я помню, не оговариваются. Путин предлагает военную помощь, однозначно военную при решении внутреннего белорусского конфликта, а будут ее исполнять правоохранители или Вооруженные силы – большого значения уже не имеет, они в любом случае будут вооружены, а не приедут сюда с воздушными шариками, конфетами и пирожками.





Предложение Путина можно рассматривать как военную помощь и военное вмешательство во внутренние дела Беларуси.





В Договоре ОДКБ предусмотрено, что Россия может оказывать помощь государству-членству ОДКБ в случае опасности извне. Путин упоминает, мол, есть замыслы у коварных Евросоюза, НАТО, США, которые могут напасть на нашу прекрасную Беларусь.





Лично я таких оснований не вижу, но об этом твердит с утра до ночи Александр Лукашенко.





Ситуация очень плохая.