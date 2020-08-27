Белорусский народ проклянет Путина?

Главная новость, которую озвучил президент России в сегодняшнем интервью телеканалу "Россия-24", — создание резерва из сотрудников правоохранительных органов для помощи Александру Лукашенко на случай, если "ситуация в Беларуси выйдет из-под контроля".





Это, по словам Путина, захват административных зданий, банков, другие насильственные действия.





Это предупреждение, что если протесты в Беларуси приобретут более решительные формы, не исключено и прямое российское силовое вмешательство.





Вместе с тем Путин отметил, что когда люди выходят на улицы, это означает, что проблема существует. Он не повторил тезисы белорусской пропаганды, что это только попытка совершить государственный переворот, устроенная «уголовниками, наркоманами и проститутками».





Однако, по его мнению, решение этой реальной проблемы лежит в русле предложения Александра Лукашенко — принятия новой Конституции. При этом Путин сказал, что последствием реформы будут новые парламентские и президентские выборы, чего напрямую не говорил Лукашенко.





Путин солидаризировался с оценкой Конституционного суда Беларуси, который признал деятельность Координационного совета неконституционной.





Позиция президента России по поводу тех зверств, которые творились в Беларуси в первые дни после выборов, полностью совпала с позицией белорусских властей.





Интервьюер даже заикнулся именно о первых днях, а в ответ услышал — белорусские правоохранительные органы ведут себя сдержанно, вы посмотрите, что на Западе творится. Точно так же отвечал на такой вопрос и глава МВД Беларуси Юрий Караев.





Инциденту с задержанием в Беларуси "вагнеровцев" была дана интерпретация, благоприятная для белорусской стороны — их туда заманили, затянули, это спецоперация украинских и американских спецслужб.





Тот момент, что бросили за решетку людей, которые не имели при себе оружия и ничего угрожающего не делали, все же белорусские, а не какие-то другие спецслужбы, остался за пределами путинской интерпретации. Лукашенко это прощено.





Тема несправедливых, сфальсифицированных выборов в Беларуси также не нашла отражения в интервью. В Беларуси, по словам Путина, есть проблема. В чем она заключается, он не объяснил.





Ну и тема какого-то взаимопонимания России с Западом по поводу Беларуси, надежду на которое выразила, в частности, Светлана Алексиевич, не нашла отклика в интервью президента России.





Запад вмешивается во внутренние дела Беларуси, хочет влиять на процессы, чтобы они шли в его интересах, — вот и все взаимопонимание.





Иными словами, позиция Кремля - полная поддержка Лукашенко.





В случае, если белорусский народ захочет отстранить Лукашенко от власти силой, Лукашенко получит и силовую поддержку, но полицейскую, а не военную.





Решение проблемы в Беларуси, наличие которой Путин признает, в конституционной реформе, которую предлагает Лукашенко. Собеседников для обсуждения путей этой реформы Лукашенко может выбирать сам, при этом, по мнению Путина, Координационный совет таким собеседником не является.