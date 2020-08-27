«В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши, сегодня в 15.00 посол Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел Польши», — говорится в сообщении.





В последнее время Лукашенко не раз заявлял о том, что Польша «хочет отсечь Гродненскую область». Последний раз он сделал это сегодня, 27 августа.





"Мы фактически половину армии сегодня привели в полную боевую готовность для того чтобы защитить Гродно, Гродненскую область, западные рубежи нашей страны. Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадется, Гродненская область уже отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", — заявил Лукашенко.





А до этого он объяснял решение о переброске большого количества военных в район Гродно 21 августа также якобы угрозой со стороны Польши.





"Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска — НАТО", — сказал он 21 августа.





В Польше тогда заявили, что для польских властей фундаментом соблюдения международного права является принцип суверенитета и территориальной целостности государств.





Поэтому власти Польши «печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет».



