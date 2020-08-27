В Бресте задержаны Анна Канюс и Игорь Масловский

"Утром мы были на суде у Дмитрия Янковича - мужчины, который был задержан, когда перевозил в своей машине огромный бело-красно-белый флаг. Судья очень быстро, даже не удаляясь в совещательную комнату, объявил решение - 15 базовых. После суда я, Игорь и один из наблюдателей на выборах шли в наш офис. На перекрестке Машерова и Коммунистической возле нас остановилась темно-синяя гражданская "Ауди" и из нее вышли два человека: милиционер и сотрудник в гражданке, выступавший свидетелем на суде у Янковича", - сказала Канюс.





По ее словам, милиционер целенаправленно подошел к Игорю, переспросил, действительно ли он Масловский и сказал: "Вы задержаны. Пройдемте". Также Игоря предупредили о недопустимости сопротивления. Его увезли в Ленинский РОВД. Причина задержания пока не известна. Соратники Масловского поехали в райотдел, чтобы попытаться что-то выяснить.





Дополнено: Примерно в 14.00 возле РОВД была задержана Анна Канюс, которая ждала информацию о задержанном Масловском. Подошел капитан Хвесюк и предложил пройти внутрь, чтобы посидеть и подождать. Затем она сообщила, что ее тоже задержали.