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"В рамках сложившейся ситуации": депутат Мингорсовета заявила о сложении полномочий

Депутат Минского городского совета Ольга Тесакова подала заявление о сложении полномочий.

"В рамках сложившейся ситуации": депутат Мингорсовета заявила о сложении полномочий
«В рамках сложившейся в Республике Беларусь ситуации я считаю невозможным осуществлять дальнейшую депутатскую деятельность», — заявила Тесакова.


23-летня Ольга Тесакова стала депутатом в городском совете Минска 28-го созыва в феврале 2018 года. Таким образом она стала самым молодым депутатом.

Ольга Тесакова баллотировалась от Дзержинского округа №23, от микрорайона Брилевичи.
Источник: telegraf.by
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