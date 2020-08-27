"В рамках сложившейся ситуации": депутат Мингорсовета заявила о сложении полномочий
Депутат Минского городского совета Ольга Тесакова подала заявление о сложении полномочий.
«В рамках сложившейся в Республике Беларусь ситуации я считаю невозможным осуществлять дальнейшую депутатскую деятельность», — заявила Тесакова.
23-летня Ольга Тесакова стала депутатом в городском совете Минска 28-го созыва в феврале 2018 года. Таким образом она стала самым молодым депутатом.
Ольга Тесакова баллотировалась от Дзержинского округа №23, от микрорайона Брилевичи.
Источник: telegraf.by
16:22 27/08/2020
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