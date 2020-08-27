В нем также содержится призыв к Совету провести независимое расследование продолжающихся нарушений прав человека.





«Избирательная кампания 2020 года ознаменовалась беспрецедентным уровнем протестной активности и столь же беспрецедентным подавлением прав человека со стороны властей. Полиция применяла чрезмерную силу, включая светошумовые гранаты, резиновые пули и водомёты, против мирных демонстрантов, подвергала их избиениям и пыткам в условиях содержания без связи с внешним миром. Кроме того, несколько протестующих были убиты.





Власти показали, что они без колебаний применят насилие против своих собственных граждан и что они намерены препятствовать расследованию на национальном уровне злоупотреблений правоохранительных органов», – заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.





Она также сказала:





«Мы обеспокоены тем, что если действия властей останутся безнаказанными, то на улицах Беларуси прольётся ещё больше крови. Совет ООН по правам человека должен поручить провести международное расследование нарушений прав человека и преступлений по международному праву, совершённых в преддверии, во время и после президентских выборов, с целью скорейшего предотвращения дальнейших серьёзных нарушений».





Открытое письмо было подписано совместно 16 организациями, включая Amnesty International, Human Rights Watch, Международную федерацию по правам человека (FIDH), а также белорусскими правозащитными организациями – Ассамблеей неправительственных демократических организаций Беларуси, Белорусской ассоциацией журналистов, Белорусским Хельсинкским комитетом, Правозащитным центром «Весна» и другими.









В течение трёх дней после президентских выборов 9 августа власти подтвердили арест как мтинимум 6700 протестующих. По данным Правозащитного центра «Весна», не менее 450 задержанных сообщили о пытках, в том числе о жестоких избиениях или иных формах жестокого обращения, принуждении к совершению унизительных действий, угрозах изнасилования и других форм насилия, а также содержании под стражей без связи с внешним миром в течение 10 дней.





С 12 августа власти предприняли шаги по деэскалации ситуации, воздержавшись от массовых арестов и освободив всех ранее задержанных. Однако угрозы в адрес мирных демонстрантов, недавно высказанные Александром Лукашенко и его подчинёнными, а также недавнее развертывание вооружённых сил в столице страны Минске и других местах сигнализируют о возможном новом витке насилия и сопутствующих ему нарушениях прав человека.