Вечером 26 августа около администрации Партизанского района столицы на улице Захарова выстроилась очередь, в которой пару сотен человек, пишет КП в Беларуси





- По белорусской традиции станем в конец очереди, - говорит молодой человек.





Все эти люди пришли на встречу с депутатом, но она так и не состоялась. Тогда пришедшие стали в очередь, чтобы поставить подпись за отзыв депутата. Многие говорят, что хотели сделать это в любом случае, но для некоторых решающим стал факт так и несостоявшейся встречи.





- На футбол есть время, а на избирателей нет! - возмущаются люди в очереди.

Причем тут футбол, мы узнали чуть позже. - О том, что встречу перенесли, нам сказал охранник, который вышел из здания администрации.





- Он с нами общается через охранников! - поддерживает недовольства женщина.





- Так и напишите: существующие на наши налоги к нам выйти не соизволили, - люди в очереди эмоциональны.





Валентина - одна из тех примерно двух сотен людей, которые пришли к администрации.





- У нас у всех одна боль, - Валентина начинает плакать. - Извините, буду сейчас нервничать.





Об отзыве депутатов говорил недавно экс-министр культуры и бывший посол Беларуси во Франции, Испании, Польше Павел Латушко.





- Тогда я полезла читать в интернете. Оказалось, что и чат уже создан в телеграме об этом, - говорит Валентина. - Мы думали, что депутат к нам выйдет. Это анонсировалось как встреча. Я специально распечатала его интервью вот. Хотела, чтобы он высказал точку зрения.





Интересуемся у Валентины, что она еще хотела спросить у депутата.





- Я хотела бы узнать, как наши народные избранники отстаивают наши права. Почему никто не привлечен к ответственности? Почему все говорят, что выборы фальсифицированы, а они как будто слепые и глухие. Он сказал, что был на 20 избирательных участках. Я думаю, что ни на одном из них выборы не были проведены по закону, - высказывает мнение Валентина. - На нашем участке вообще не вывесили протоколы. Я лично подходила несколько раз.





Валентина рассказывает, как к участку для голосования приехал ОМОН.





- Когда у них спросили: «Почему вы разгоняете людей? Как нам узнать результат выборов? Что нам делать?», омоновец кричал «Молитесь!», - Валентина снова начинает плакать.





Еще один человек в очереди - Алексей.





- Я здесь для того, чтобы призвать депутата своего округа, чтобы он участвовал более активно в политической жизни и высказал позицию граждан, которых он представляет. Когда власти не слышат граждан, которые выходят на мирные акции, депутат тоже должен показать позицию народа, - высказывает мнение молодой человек.





В конце очереди стоит Ольга. Перед ней оставить подпись хотят больше сотни человек.





- Изначально я хотела услышать позицию депутата и задать вопросы. Но из-за того что в последний момент все изменилось, я готова поставить подпись за отзыв депутата, - рассказывает девушка. - После выборов к 186-й школе, где я голосовала, к людям, которые ждали результатов, приехал автозак и всех разогнали. Мне очень хотелось бы узнать, как на это реагирует депутат, когда люди не могут получить базовое право на информацию.





Еще один житель Партизанского районе - снова Алексей.





- Живу на самой лучшей улице города Минска - Олега Кошевого, - улыбается молодой человек. - Я лично пересекался с нашим уважаемым депутатом - на футбольном поле. Он большой любитель спорта. Никакого личного негатива я не испытываю.





Алексей приводит метафору.





- Власть, как и все мы, сдавала экзамены, - рассуждает молодой человек. - И когда оценка по экзамену «неудовлетворительно», вариантов два: либо отчисление, либо передача. И вот множество людей борется за то, чтобы была пересдача в форме новых выборов.





Говорим с Алексеем о том, что именно было «неудовлетворительно»,





- Я был наблюдателем по Партизанскому округу. Было очень много нарушений. Я пришел в школу на Уральской, меня записали третьим наблюдателем (в дни досрочного голосования моли наблюдать три человека). А приходишь наблюдать и почему-то оказываешься пятнадцатым, - высказывается молодой человек.





Пока говорим с Алексеем, мимо очереди проходит правозащитник Алесь Беляцкий.





- Трымайцеся, малайцы! - поддерживает он собравшихся.





- Вроде как депутаты должны работать с населением, - продолжаем разговор с Алексеем. - Не только рассуждать о том, что дом покрасили. Наш депутат говорил, что когда пройдут выборы, он первым будет отстаивать интересы людей. Но, к сожалению, штиль и тишина.





Алексей возмущен:





- Были митинги за спокойствие Беларуси на Партизанском проспекте (речь идет о провластном митинге - Ред.). Человек имеет право на свою точку зрения. Он участвовал в этом митинге, агитировал. Но все мы видели, что проходило по воскресеньям (Алексей говорит о протестных митингах. - Ред). И там тоже были избиратели этого депутата. Почему на одних общественных мероприятиях депутат появляется, а на других нет?





Мне кажется, если ты представляешь всех, можно прийти и своими глазами посмотреть, пообщаться с людьми. Тем более, люди у нас не кровожадные. Посмотрите, сколько людей пришли, чтобы пообщаться и в спокойной манере задать вопросы! Он сказал, что воспитан в семье на принципах честности и справедливости.





Я бы хотел задать первый вопрос, глядя ему в глаза: считает ли он выборы в Беларуси в 2020 году честными и справедливыми?



