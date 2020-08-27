один из митингов в поддержку Лукашенко





"Главное для нас — экономика. Если у нас будут нормально работать предприятия, нам не страшны никакие катаклизмы. С улицей мы справимся, как бы им ни хотелось дестабилизировать эту обстановку, — сказал Лукашенко на совещании в Минске. — Уже в митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего президента выступило около 3 млн человек. Это же силища — 3 млн человек.





Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей — 80%, которые за нас проголосовали".





При этом Лукашенко предложил белорусам, которых уничтожали физически и морально его головорезы, забыть про дичайшее беззаконие в отношении собственного народа и "жить спокойно и заниматься каждому своим делом".





"Исключительно по закону. Поэтому надо открывать Библию, я имею в виду закон, и читать: это — санкции такие, вот это — санкции такие. Мы не кровожадные, мы не собираемся никого душить, гонять по улицам, если нас к этому не вынуждают", — добавил он.









Также Лукашенко продолжает упорно делать вид, что происходящее - это происки врагов:





"Люди устали, люди поняли, что такое жить в спокойном городе-герое Минске, а что такое, когда бомбят улицы, когда на балконы забрасывают коктейли Молотова и прочие, пока петарды. Не дай бог начнут бросать гранаты. Уже вокруг нашей страны сформировались группировки, которые готовы сюда прийти и разжечь этот пожар. Мы этого допустить не можем. Я это говорю прямо и не собираюсь никого убаюкивать.





Он считает, что в отношении Беларуси началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне. Лукашенко имеет в виду "соседей", которые заявляют о своей позиции насчёт повторных выборов и якобы начинают вмешиваться во внутренние дела страны.