Путин по просьбе Лукашенко сформировал "резерв" из зеленых человечков
Россия по просьбе Лукашенко сформировала "резерв из правоохранительных органов", но он не будет задействован, пока не будет "разгула экстремизма".
Об этом заявил сегодня глав РФ Владимир Путин в интервью ВГТРК.
"Необходимости в применении российских сил в Беларуси пока нет, надеюсь и не будет, и с этим согласны и в Москве, и в Минске", - сказал Путин.
При этом по его словам, "Россия исходит из того, что все проблемы в Беларуси будут решаться мирным путем".
Он также "оценил" зверства силовиков на улицах белоруских горожов и в тюрьмах. По его словам, "если уж быть объективным, белорусские правоохранители ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что".
Из этого следует, что протесты в России он готов утопить в крови?
"Белорусский партизан"
13:37 27/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение