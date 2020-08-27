



Об этом заявил сегодня глав РФ Владимир Путин в интервью ВГТРК.





"Необходимости в применении российских сил в Беларуси пока нет, надеюсь и не будет, и с этим согласны и в Москве, и в Минске", - сказал Путин.





При этом по его словам, "Россия исходит из того, что все проблемы в Беларуси будут решаться мирным путем".





Он также "оценил" зверства силовиков на улицах белоруских горожов и в тюрьмах. По его словам, "если уж быть объективным, белорусские правоохранители ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что".





Из этого следует, что протесты в России он готов утопить в крови?