Саакашвили заявил о возвращении в Грузию

При этом он выразил благодарность Украине как своему "второму дому". Об этом политик сказал в видеообращении на грузинском языке, опубликованном на YouTube.









"Ошибки, конечно же были, и были очень серьезные ошибки, но Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа", – цитируют его слова в расшифровке под роликом, где Саакашвили извиняется перед грузинским народом и говорит, что возвращается.





В то же время на своей странице в Facebook политик написал о том, что всегда будет помогать двум своим народам становиться еще лучше и успешнее, поскольку это его "обязанность, путь, судьба".





"Я всегда два дома. Я всегда чувствовал обязанность помогать обоим моим народам. Именно поэтому я никогда не прекращал активное участие в политической жизни обеих стран.





Когда был президентом Грузии, то принимал участие в Майдане и активно защищал интересы Украины на международной арене. Когда приехал в Украину в 2013 году и физически находился здесь, я непрерывно участвовал в деятельности моей партии в Грузии. я уверен, что так будет и в будущем: где бы я ни был, я всегда буду верным сыном двух дружественных стран – Грузии и Украины", – написал Саакашвили.







