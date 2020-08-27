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Саакашвили заявил о возвращении в Грузию

Председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что возвращается на родину.

При этом он выразил благодарность Украине как своему "второму дому". Об этом политик сказал в видеообращении на грузинском языке, опубликованном на YouTube.


"Ошибки, конечно же были, и были очень серьезные ошибки, но Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа", – цитируют его слова в расшифровке под роликом, где Саакашвили извиняется перед грузинским народом и говорит, что возвращается.

В то же время на своей странице в Facebook политик написал о том, что всегда будет помогать двум своим народам становиться еще лучше и успешнее, поскольку это его "обязанность, путь, судьба". 

"Я всегда два дома. Я всегда чувствовал обязанность помогать обоим моим народам. Именно поэтому я никогда не прекращал активное участие в политической жизни обеих стран. 

Когда был президентом Грузии, то принимал участие в Майдане и активно защищал интересы Украины на международной арене. Когда приехал в Украину в 2013 году и физически находился здесь, я непрерывно участвовал в деятельности моей партии в Грузии. я уверен, что так будет и в будущем: где бы я ни был, я всегда буду верным сыном двух дружественных стран – Грузии и Украины", – написал Саакашвили.
Источник: obozrevatel.com
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