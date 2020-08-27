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Ряды членов КС за сутки утроились - теперь их более 3 тысяч

Об этом сообщает пресс-служба Координационного совета

Члены президиума Координационного совета продолжают ходить на допросы в Следственный комитет. Позавчера на встречу с силовиками ходил Павел Латушко, вчера — Светлана Алексиевич

Сегодня идет Мария Колесникова. Подобное внимание со стороны следователей в Координационном совете по-прежнему считают попыткой давления на членов его президиума. 

Напомним, что представители организации — Сергей Дылевский и Ольга Ковалькова — прямо сейчас отбывают административный арест. Позавчера обоим дали по десять суток.

Мария Колесникова появилась на месте примерно в 11:50 в сопровождении своих соратников. Много улыбалась и была готова отвечать на вопросы собравшихся журналистов, которых с проезжей части попросил уйти сотрудник ГАИ. Подход к представителям прошел в экспресс-режиме.

Колесникова отметила, что не знает подробностей процессов, которые спровоцировали возбуждение уголовного дела. Сказала, что лучше обращаться к инициаторам. Она воспринимает все происходящее как давление на гражданское общество.

Представителю Координационного совета задали вопрос о росте его численности. Колесникова отметила, что членов КС за сутки стало вдвое больше. Теперь их 2000. Правда, после в пресс-службе КС уточнили, что на данный момент поступило более 3300 заявок.

— Намерены ли вы поступить так же, как Светлана Алексиевич, отказавшись свидетельствовать против себя? 

— Посмотрим, что будет происходит внутри. После станем принимать какие-то решения.

— Что вы думаете о вчерашних задержаниях на площади Независимости?

— Мы в очередной раз видим, что это инструмент давления на гражданское общество. Власть в очередной раз отказывается слушать своих граждан и применяет к ним насилие.

— Что вы думаете о собственной безопасности?

— Здесь я ощущаю себя в абсолютной безопасности, — широко улыбнулась Колесникова.

— Собираетесь ли вы как-то менять стратегию своих действий?

— Наша стратегия — вот такая, — Колесникова сложила ладони в сердечко, поблагодарила всех присутствующих за внимание и сказала, что им с адвокатом пора на встречу со следователями.

Группа поддержки Марии, которая к тому моменту стала чуть больше, проводила ее поддерживающими возгласами и аплодисментами. Колесникова помахала им рукой из-за ограждения и спин силовиков.
Источник: onliner.by
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