Ряды членов КС за сутки утроились - теперь их более 3 тысяч

Члены президиума Координационного совета продолжают ходить на допросы в Следственный комитет. Позавчера на встречу с силовиками ходил Павел Латушко, вчера — Светлана Алексиевич.

Сегодня идет Мария Колесникова. Подобное внимание со стороны следователей в Координационном совете по-прежнему считают попыткой давления на членов его президиума.





Напомним, что представители организации — Сергей Дылевский и Ольга Ковалькова — прямо сейчас отбывают административный арест. Позавчера обоим дали по десять суток.





Мария Колесникова появилась на месте примерно в 11:50 в сопровождении своих соратников. Много улыбалась и была готова отвечать на вопросы собравшихся журналистов, которых с проезжей части попросил уйти сотрудник ГАИ. Подход к представителям прошел в экспресс-режиме.





Колесникова отметила, что не знает подробностей процессов, которые спровоцировали возбуждение уголовного дела. Сказала, что лучше обращаться к инициаторам. Она воспринимает все происходящее как давление на гражданское общество.





Представителю Координационного совета задали вопрос о росте его численности. Колесникова отметила, что членов КС за сутки стало вдвое больше. Теперь их 2000. Правда, после в пресс-службе КС уточнили, что на данный момент поступило более 3300 заявок.



— Намерены ли вы поступить так же, как Светлана Алексиевич, отказавшись свидетельствовать против себя?





— Посмотрим, что будет происходит внутри. После станем принимать какие-то решения.





— Что вы думаете о вчерашних задержаниях на площади Независимости?





— Мы в очередной раз видим, что это инструмент давления на гражданское общество. Власть в очередной раз отказывается слушать своих граждан и применяет к ним насилие.





— Что вы думаете о собственной безопасности?





— Здесь я ощущаю себя в абсолютной безопасности, — широко улыбнулась Колесникова.





— Собираетесь ли вы как-то менять стратегию своих действий?





— Наша стратегия — вот такая, — Колесникова сложила ладони в сердечко, поблагодарила всех присутствующих за внимание и сказала, что им с адвокатом пора на встречу со следователями.





Группа поддержки Марии, которая к тому моменту стала чуть больше, проводила ее поддерживающими возгласами и аплодисментами. Колесникова помахала им рукой из-за ограждения и спин силовиков.