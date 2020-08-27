Состояние богатейшего человека мира впервые превысило $200 млрд









Основатель интернет-гиганта Amazon Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чье состояние достигло $200 млрд. Об этом пишет журнал Forbes.





Впервые отметку в $200 млрд состояние Безоса преодолело вечером 25 августа. По состоянию на данный момент журнал оценивает стоимость активов американского миллиардера в $205 млрд.





Безосу принадлежат 11,1% акций интернет-ритейлера Amazon. С начала пандемии акции компании подорожали больше чем на 55%. Состояние Безоса за 12 месяцев выросло почти на $86 млрд.



