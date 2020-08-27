+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Павел Латушко сообщил о "наружке", которая его преследует

Член президиума Координационного совета по трансферу президентской власти Павел Латушко сообщил, что за ним было установлено скрытое наружное наблюдение.




"Возле дома меня внаглую встретила "наружка". Автомобиль Geely 0932ЕI-2, ведут просто открыто.В черных масках", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в Telegram-канале Латушко.

Затем там появилось сообщение о блокировке входа в здание "на улице Хоружей 25/1 (офис штаба - Прим.) со внутреннего двора сотрудниками в масках." Не исключаю задержание", - проинформировал Латушко.

По последним данным, "наружка" уехала, как только он зашел в здание.

"Рассматриваю это как очередной факт психологического давления", прокомментировал инцидент Латушко.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]