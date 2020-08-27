Павел Латушко сообщил о "наружке", которая его преследует
Член президиума Координационного совета по трансферу президентской власти Павел Латушко сообщил, что за ним было установлено скрытое наружное наблюдение.
"Возле дома меня внаглую встретила "наружка". Автомобиль Geely 0932ЕI-2, ведут просто открыто.В черных масках", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в Telegram-канале Латушко.
Затем там появилось сообщение о блокировке входа в здание "на улице Хоружей 25/1 (офис штаба - Прим.) со внутреннего двора сотрудниками в масках." Не исключаю задержание", - проинформировал Латушко.
По последним данным, "наружка" уехала, как только он зашел в здание.
"Рассматриваю это как очередной факт психологического давления", прокомментировал инцидент Латушко.
11:31 27/08/2020
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