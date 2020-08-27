Павел Латушко сообщил о "наружке", которая его преследует













"Возле дома меня внаглую встретила "наружка". Автомобиль Geely 0932ЕI-2, ведут просто открыто.В черных масках", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в Telegram-канале Латушко.





Затем там появилось сообщение о блокировке входа в здание "на улице Хоружей 25/1 (офис штаба - Прим.) со внутреннего двора сотрудниками в масках." Не исключаю задержание", - проинформировал Латушко.





По последним данным, "наружка" уехала, как только он зашел в здание.





"Рассматриваю это как очередной факт психологического давления", прокомментировал инцидент Латушко.