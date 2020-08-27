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Это так Россия не вмешивается? В Минск снова прилетел самолет ФСБ. Говорят, на борту был Патрушев

Вечером 26 августа в Минск прибыл спецборт ФСБ Российской Федерации. Самолет Ту-214ВПУ специального летного отряда "Россия" может осуществлять перелеты директора спецслужбы ФСБ Александра Бортникова. Но в этот раз СМИ пишут о другом пассажире.

Это так Россия не вмешивается? В Минск снова прилетел самолет ФСБ. Говорят, на борту был Патрушев
Телеканал Белсат в своем телеграм-канале сообщает, что поздно вечером в столицу Беларуси прилетел друг Путина, экс-глава ФСБ и действующий секретарь Совебза РФ Патрушев.

Телеграм-канал МотолькоПомоги пишет, что «все, гости (ФСБ) с автоматчиком (Лукашенко) прибыли в резиденцию на Минском море». О чем говорили секретарь Совбеза РФ и белорусские чиновники, никто не знает.

Напомним, этот же российский самолет уже прилетал в недавно в Беларусь. После этого на БТ прибыл десант с пропагандистского российского госканала RT. В столице Беларуси вечером во вторник, 18 августа, приземлился Ту-214ПУ — самолет ФСБ России. Об этом сообщил Телеграмм-канал Nexta Live и опубликовал маршрут борта.

«Несколько минут назад в Минске приземлился Ту-214ПУ (серийный номер 523, регистрационный номер RA-64523), принадлежащий ФСБ РФ. Предположительно, это самолет спецсвязи, предназначенный для полета по кругу вокруг определенных точек во время выездных визитов первых лиц РФ», — говорится в сообщении.

В тоже время, именно на этом самолёте иногда летает глава ФСБ РФ.
Источник: telegraf.by
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