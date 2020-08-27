Телеканал Белсат в своем телеграм-канале сообщает, что поздно вечером в столицу Беларуси прилетел друг Путина, экс-глава ФСБ и действующий секретарь Совебза РФ Патрушев.





Телеграм-канал МотолькоПомоги пишет, что «все, гости (ФСБ) с автоматчиком (Лукашенко) прибыли в резиденцию на Минском море». О чем говорили секретарь Совбеза РФ и белорусские чиновники, никто не знает.





Напомним, этот же российский самолет уже прилетал в недавно в Беларусь. После этого на БТ прибыл десант с пропагандистского российского госканала RT. В столице Беларуси вечером во вторник, 18 августа, приземлился Ту-214ПУ — самолет ФСБ России. Об этом сообщил Телеграмм-канал Nexta Live и опубликовал маршрут борта.





«Несколько минут назад в Минске приземлился Ту-214ПУ (серийный номер 523, регистрационный номер RA-64523), принадлежащий ФСБ РФ. Предположительно, это самолет спецсвязи, предназначенный для полета по кругу вокруг определенных точек во время выездных визитов первых лиц РФ», — говорится в сообщении.





В тоже время, именно на этом самолёте иногда летает глава ФСБ РФ.