"Интерфакс": Макей собрал аккредитованный в Минске дипкорпус для обсуждения ситуации в стране
Глава МИД Беларуси Владимир Макей собрал руководителей посольств иностранных государств для обсуждения внутренней ситуации и внешнеполитической реакции на нее.
"Все аккредитованные в Беларуси послы сейчас в МИДе, они приглашены на встречу с Владимиром Макеем", - сказал агентству "Интерфакс-Запад" источник в дипкругах.
Пресс-служба МИД Беларуси пока не доступна для комментариев.
10:32 27/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение