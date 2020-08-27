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"Интерфакс": Макей собрал аккредитованный в Минске дипкорпус для обсуждения ситуации в стране

Глава МИД Беларуси Владимир Макей собрал руководителей посольств иностранных государств для обсуждения внутренней ситуации и внешнеполитической реакции на нее.




"Все аккредитованные в Беларуси послы сейчас в МИДе, они приглашены на встречу с Владимиром Макеем", - сказал агентству "Интерфакс-Запад" источник в дипкругах.

Пресс-служба МИД Беларуси пока не доступна для комментариев.
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