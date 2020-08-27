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МИД Германии: Лукашенко вынужден будет признать реальность

Министр иностранных дел ФРГ опубликовал заявление по текущим событиям в Беларуси и рассказал, что ЕС в ближайшие дни подготовит единую реакцию всех стран на поствыборную белорусскую ситуацию

Власти Германии назвали текущие события в Беларуси «ежедневным усилением репрессий против мирных демонстрантов», пишет БелаПАН. Такие слова прозвучали в заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

- В условиях ежедневного усиления репрессий против мирных демонстрантов руководство Минска становится все более маргинальным, - констатировал дипломат.

По словам министра, несмотря на жесткие условия, смелые граждане Беларуси ежедневно выходят на улицы своей страны против фальсификации выборов, выступая за свое право на свободу и демократическое участие.

- Они просят не больше, но и не меньше, чем открытый диалог со своим правительством, - подчеркнул Маас.

И добавил, что, по его мнению, является совершенно недопустимым, чтобы членов Координационного совета подвергали арестам, допросам и запугиванию. 

Так как Совет уже неоднократно заявлял свои действительные цели - работа на мирное урегулирование текущего кризиса на основе действующей Конституции и с учетом тесных отношений гражданского общества между Беларусью и Россией.

- Господин Лукашенко не сможет избежать признания реальности на улицах своей страны и в сознании своих сограждан. В ближайшие дни на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Берлине мы обсудим, как ЕС отреагирует на ситуацию в Беларуси. Мы не оставим без ответа серьезные нарушения прав человека и фундаментальных демократических принципов, - резюмировал глава немецкой дипломатии.
Источник: kp.by
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