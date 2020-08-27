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Дошло или "сменил окрас"? Депутат Геннадий Давыдько: Власть сделала много ошибок

Председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ и депутат Палаты представителей Геннадий Давыдько встретился с жителями Восточного избирательного округа Минска.

Около 20 человек собрались вечером у отделения охраны порядка на улице Мележа, в помещении которого Геннадий Давыдько проводил прием граждан, пишет Белсат.

Жители Восточного избирательного округа ждут встречи с Геннадием Давыдько. Фото Екатерина Андреева / belsat.eu

Люди составили письменное обращение к депутату от своего округа: они требуют немедленно освободить всех задержанных на акциях протеста, прекратить насилие со стороны силовиков в отношении мирных демонстрантов и журналистов, расследовать факты пыток.

«Ждем от вас публичного выступления с осуждением нарушения прав человека, иначе вы просто не можете быть нашим депутатом», – говорится в обращении.

Кроме того, люди пригласили депутата на открытую встречу в ближайшее время.

По словам активистов, индивидуальный прием Давыдько вел вежливо и корректно, выслушивал внимательно каждого, но «ничего конкретного не обещал». Активисты подчеркивают, что в случае игнорирования их требований они приступят к процедуре отзыва депутата.

Через два с половиной часа Давыдько вышел из приемной, чтобы ответить на некоторые вопросы. В основном всех интересовало, что он может сделать для расследования действий силовиков. Депутат рассказал, что 21 августа он направил в Министерство внутренних дел письмо с требованием разъяснить, возбуждены ли дела по фактам пыток людей в местах лишения свободы.

«Если человека задерживают потому, что он участник какого-то несанкционированного митинга и оказывает сопротивление милиции, милиция имеет право применить дозированную физическую силу, чтобы этого человека локализовать как опасного для общества. Но как только этот человек находится в автозаке – пальцем к нему уже нельзя прикасаться», – сказал он.

По словам Давыдько, факты избиения задержанных «надо расследовать и наказывать виновных». «Так же, как и нападавших на работников милиции», – добавил депутат.

Он также отметил, что будет обращаться в Следственный комитет, чтобы узнать, почему за избиение демонстрантов не было заведено ни одного уголовного дела.

«Власть сделала много ошибок», – заявил напоследок Давыдько. Уточнить, какие ошибки имеет в виду, он отказался.
КА/ИР belsat.eu
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