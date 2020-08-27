В Координационном совете уже более 1000 человек
В Координационный совет входит уже более 1000 человек. Об этом сообщил «Радыё Свабода» адвокат и член президиума Координационного совета Максим Знак.
Он сказал, что еще до начала следственных действий он подал заявление с требованием прекратить уголовное дело о «захвате власти» в отношении Координационного совета, так как «мы не видим оснований, признаков преступления в действиях членов Совета и в самом факте создания Совета».
Максим Знак, который уже побывал на допросе в СК, сказал, что не имеет претензий к следователям, которые проводят проверку по возбужденному Генеральной прокуратурой уголовному делу.
09:54 27/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение