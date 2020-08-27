







– Я убежден, что парламент должен сейчас играть более весомую роль, чем он играет сегодня в этой ситуации. Моя позиция в том, что мы должны собрать внеочередную сессию, обсудить это, – сказал депутат в эфире ОНТ.

Гайдукевич также подчеркнул, что в парламенте также можно создать специальную комиссию для изучения событий, которые происходят в Беларуси.

– Люди ждут, мы должны им дать ответы на их вопросы, – добавил он.



