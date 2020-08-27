Гайдукевич предложил парламенту собрать внеочередную сессию, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси
Депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич заявил о необходимости собрать внеочередную сессию парламента для обсуждения ситуации в республики.
– Я убежден, что парламент должен сейчас играть более весомую роль, чем он играет сегодня в этой ситуации. Моя позиция в том, что мы должны собрать внеочередную сессию, обсудить это, – сказал депутат в эфире ОНТ.
Гайдукевич также подчеркнул, что в парламенте также можно создать специальную комиссию для изучения событий, которые происходят в Беларуси.
– Люди ждут, мы должны им дать ответы на их вопросы, – добавил он.
09:37 27/08/2020
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