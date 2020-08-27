+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Гайдукевич предложил парламенту собрать внеочередную сессию, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси

Депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич заявил о необходимости собрать внеочередную сессию парламента для обсуждения ситуации в республики.



– Я убежден, что парламент должен сейчас играть более весомую роль, чем он играет сегодня в этой ситуации. Моя позиция в том, что мы должны собрать внеочередную сессию, обсудить это, – сказал депутат в эфире ОНТ.
 
Гайдукевич также подчеркнул, что в парламенте также можно создать специальную комиссию для изучения событий, которые происходят в Беларуси.
 
– Люди ждут, мы должны им дать ответы на их вопросы, – добавил он.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]