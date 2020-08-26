Матеуш Моравецкий. Фото: Reuters





— Несколько десятков граждан Беларуси, которые пострадали от режима Лукашенко, нашли помощь на территории Польши, — сказал премьер.





Министр попросил главу Минздрава Польши подготовить больницы, чтобы иметь возможность «принимать людей из-за восточной границы».





— Есть ряд людей, жестко избитых, замученных силовиками. Для всех этих людей польские больницы открыты, есть свободные места, — сказал он.





По словам Моравецкого, все участники сегодняшней встречи заявили, что главными ценностями являются суверенитет и свобода Беларуси.





Напомним, в Польше и Литве заявили об упрощении въезда для белорусов, несмотря на ограничения по COVID-19. Литва, например, из-за ситуации после выборов разрешила въезд белорусам, которые едут с «особыми гуманитарными политическими целями». В последние дни с просьбой о предоставлении убежища в Литве обратились 11 граждан Беларуси, сообщили в литовском Департаменте миграции.