Моравецкий: Несколько десятков раненых белорусов получили помощь в Польше. Они попали в страну без виз
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что несколько десятков тяжело раненых человек из Беларуси получили помощь в Польше. Попали они на территорию страны-соседки, по словам Моравецкого, без виз. Премьер-министр 26 августа встретился с лидерами входящих в польский парламент политических партий. Встреча была посвящена событиям в Беларуси, сообщаетПольское агентство печати.
Матеуш Моравецкий. Фото: Reuters
— Несколько десятков граждан Беларуси, которые пострадали от режима Лукашенко, нашли помощь на территории Польши, — сказал премьер.
Министр попросил главу Минздрава Польши подготовить больницы, чтобы иметь возможность «принимать людей из-за восточной границы».
— Есть ряд людей, жестко избитых, замученных силовиками. Для всех этих людей польские больницы открыты, есть свободные места, — сказал он.
По словам Моравецкого, все участники сегодняшней встречи заявили, что главными ценностями являются суверенитет и свобода Беларуси.
Напомним, в Польше и Литве заявили об упрощении въезда для белорусов, несмотря на ограничения по COVID-19. Литва, например, из-за ситуации после выборов разрешила въезд белорусам, которые едут с «особыми гуманитарными политическими целями». В последние дни с просьбой о предоставлении убежища в Литве обратились 11 граждан Беларуси, сообщили в литовском Департаменте миграции.
21:48 26/08/2020
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