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Сербия присоединилась к заявлению ЕС с осуждением недемократических выборов в Беларуси

Сербия присоединилась к заявлению ЕС, который характеризует недавние выборы в Беларуси как несвободные и несправедливые и призывает белорусские власти к диалогу для предотвращения дальнейшего насилия.


Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание European Western Balkans.

Европейский союз в своей призвал белорусские власти "немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных", напоминая, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-члена ОБСЕ.

В заявлении говорится о возможности введения санкций в отношении лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов.

"Европейский союз будет и впредь поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь", - говорится в заявлении.

Кроме Сербии к заявлению присоединились другие страны Западных Балкан, Черногория, Северная Македония, Албания И Босния и Герцеговина, а также Украина.

Напомним, что Сербия недавно присоединилась к ЕС в осуждении Китая, когда речь заходит об обращении с уйгурском этнической группой в провинции Синьцзян, что вызвало многочисленные негативные реакции.

Также Сербия всегда категорически выступала против санкций ЕС в отношении России за аннексию украинского Крыма и агрессию на Донбассе.
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