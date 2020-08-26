+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Высшие должностные лица Совета Европы совместно обратились к Лукашенко из-за событий в Беларуси

Руководители руководящих органов Совета Европы выступили с совместным заявлением относительно событий в Беларуси, призвав к расширенному диалогу и мирному выходу из кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

С заявлением выступили президент Комитета министров, президент ПАСЕ и генсек Совета Европы. Они призвали белорусские власти и все соответствующие заинтересованные стороны "срочно начать широкий и инклюзивный национальный диалог, который полностью привлекает гражданское общество, чтобы обеспечить мирный выход из нынешнего кризиса и открыть двери для необходимых реформ в интересах всех граждан Беларуси".

Лидеры Совета Европы напомнили, что Беларусь не является членом организации, однако подписала ряд ее договоров и протоколов.

"Мы все желаем, чтобы однажды Беларусь присоединилась к нашей европейской семье общих ценностей, став полноправным членом Совета Европы. Совет Европы готов работать над реализацией плана действий по сближению белорусского законодательства с европейскими демократическими стандартами", - подчеркнули три лидера.

"Совет Европы, обладая своими знаниями и опытом, готов поддержать такой диалог в сотрудничестве с другими международными партнерами. В частности, мы готовы поддержать необходимые конституционные реформы", - заявили они.


Напоследок лидеры Совета Европы призвали "немедленно освободить всех задержанных демонстрантов, прекратить любое жестокое обращение и провести срочное и прозрачное расследование актов жестокости со стороны правоохранительных органов".

"Легитимность не может исходить из репрессий. Она исходит из свободного, справедливого и основанного на верховенстве закона избирательного процесса" – сказано в заявлении.

Напомним, 17 августа ЕС выступил с заявлением, в котором поддержал белорусский народ в его ключевых требованиях к власти, выдвигаемых на массовых протестах.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]