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Зеленский и Помпео поговорили по телефону о Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь США Майк Помпео обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, процесс мирного урегулирования на Донбассе, а также обменялись мнениями относительно ситуации в Беларуси.


Об этом сообщается на сайте Офиса Президента Украины.

Собеседники обменялись мнениями по ряду международных вопросов, в частности в рамках обсуждения ситуации в Беларуси.

«Главное - чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства », - подчеркнул Зеленский.

Он также выразил надежду, что свобода белорусского народа будет реализована в ближайшее время.
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