



Об этом сообщает портал Delfi





"Не России учить о применении насилия и вмешательстве в дела других стран. Знаем по опыту, что уж точно не им нас учить", - сказал Линас Линкявичюс.





Так он отреагировал на сформулированные накануне представителем МИД России обвинения в том, что Литва дестабилизирует ситуацию в Беларуси и вмешивается во внутренние дела этой страны.





"Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание "помочь" белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию. Вместо того чтобы предоставить белорусскому народу возможность самому разрешить нынешнее непростое положение дел, глава литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям "правильное", с его точки зрения, решение", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.





"Не России учить правилам этикета, которых она сама давно не соблюдается", - ответил ей Линкявичюс.









Он отметил, что Литва не навязывает Беларуси никаких решений или мнений.





"Есть только один момент, когда мы вмешались - помогли людям, перед которыми возникла угроза - прямая угроза их здоровью, а, может, и жизни, как знать - здесь мы точно помогли, но это не вмешательство во внутренние дела страны", - сказал министр.





Литва приняла нескольких представителей белорусской оппозиции и участников акций протеста, которые опасаются за свою безопасность в Беларуси. В Литве сейчас живет и бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская.





Руководство Литвы призывает международное сообщество добиваться проведения в Беларуси честных президентских выборов и решительно осудить репрессии белорусских властей. Литва также инициировала создание фонда Евросоюза для пострадавших от репрессий белорусов.





Как сообщалось, МИД Литвы предложил ввести национальные санкции в отношении более сотни белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих.