+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Литва ответила на обвинения во вмешательстве в дела Беларуси: не России нас учить

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал необоснованными обвинения России во вмешательстве Вильнюса во внутренние дела Беларуси.


Об этом сообщает портал Delfi.

"Не России учить о применении насилия и вмешательстве в дела других стран. Знаем по опыту, что уж точно не им нас учить", - сказал Линас Линкявичюс.

Так он отреагировал на сформулированные накануне представителем МИД России обвинения в том, что Литва дестабилизирует ситуацию в Беларуси и вмешивается во внутренние дела этой страны.

"Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание "помочь" белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию. Вместо того чтобы предоставить белорусскому народу возможность самому разрешить нынешнее непростое положение дел, глава литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям "правильное", с его точки зрения, решение", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Не России учить правилам этикета, которых она сама давно не соблюдается", - ответил ей Линкявичюс.


Он отметил, что Литва не навязывает Беларуси никаких решений или мнений.

"Есть только один момент, когда мы вмешались - помогли людям, перед которыми возникла угроза - прямая угроза их здоровью, а, может, и жизни, как знать - здесь мы точно помогли, но это не вмешательство во внутренние дела страны", - сказал министр.

Литва приняла нескольких представителей белорусской оппозиции и участников акций протеста, которые опасаются за свою безопасность в Беларуси. В Литве сейчас живет и бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Руководство Литвы призывает международное сообщество добиваться проведения в Беларуси честных президентских выборов и решительно осудить репрессии белорусских властей. Литва также инициировала создание фонда Евросоюза для пострадавших от репрессий белорусов.

Как сообщалось, МИД Литвы предложил ввести национальные санкции в отношении более сотни белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]