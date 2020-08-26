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МИД Литвы предложил санкции против 118 белорусских чиновников

МИД Литвы предложил ввести национальные санкции в отношении более сотни белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих.


Об этом агентству BNS в среду рассказала советник главы МИД Литвы Раса Якилайтене.


"Министерство иностранных дел подало обновленный перечень в Министерство внутренних дел. Сейчас в нем есть 118 человек, против которых предлагают ввести санкции", - сказала Якилайтене.


Ранее Министерство иностранных дел Литвы предлагало включить в список Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента, и 30 других лиц, обвиняемых в фальсификациях выборов.


Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что сейчас список дополнен лицами из тех же учреждений, представители которых ранее были в "черном списке".


"Это учреждения, которые отвечают за применение насилия и даже за возможные преступления против своих граждан. Это руководство системы внутренних дел, ОМОН, руководство КГБ, прокуратура (...) и, конечно, что касается фальсификаций выборов, то это руководство избирательной комиссии", - заявил Линкявичюс журналистам в среду.



Лицам из "черного списка" запретят въезд в Литву. Окончательное решение по санкциям должен принять министр внутренних дел.


Европейский Союз также рассматривает возможность ввести санкции против белорусских чиновников. По информации дипломатических источников, дипломатическая служба ЕС намерена предложить введение санкций в отношении 15-20 белорусских чиновников, но решение будет принято не раньше сентября.


Министры иностранных дел ЕС намерены обсудить санкции на неофициальной двухдневной встрече, которая начинается в Берлине в четверг.
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