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Генсек НАТО отрицает наращивание сил вблизи Беларуси

Как передает ТАСС, генсек НАТО Йенс Столтенберг опроверг информацию о наращивании сил организации в регионе. Он также призвал власти Беларуси не использовать Североатлантический альянс для оправдания разгона митингов протеста.

Ранее Александр Лукашенко на фоне протестов неоднократно заявлял об угрозе со стороны стран НАТО. В Гродненскую область были переброшены войска. Там проводятся учения. Лукашенко навестил военных в этом регионе 22 августа.

Об угрозе НАТО он эмоционально заявил на митинге в свою поддержку 16 августа:

Нам предлагают новую власть, солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой — неужели вы этого не видите?
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