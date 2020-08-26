Генсек НАТО отрицает наращивание сил вблизи Беларуси
Как передает ТАСС, генсек НАТО Йенс Столтенберг опроверг информацию о наращивании сил организации в регионе. Он также призвал власти Беларуси не использовать Североатлантический альянс для оправдания разгона митингов протеста.
Ранее Александр Лукашенко на фоне протестов неоднократно заявлял об угрозе со стороны стран НАТО. В Гродненскую область были переброшены войска. Там проводятся учения. Лукашенко навестил военных в этом регионе 22 августа.
Об угрозе НАТО он эмоционально заявил на митинге в свою поддержку 16 августа:
Нам предлагают новую власть, солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой — неужели вы этого не видите?
19:29 26/08/2020
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