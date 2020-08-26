Следственный комитет вызвал на допрос Марию Колесникову
26 августа Мария Колесникова сообщила, что ее вызвали на допрос в Следственный комитет в связи с созданием Координационного совета.
О том, что Мария получила повестку, сообщила Радио Свобода.
Колесникова уточнила: она вызвана на допрос в качестве свидетеля и должна явиться 27 августа в 12.00.
Кроме того, она добавила, что при получении повести смогла отдать три заявления от членов совета, чтобы СК по факту произошедших преступлений последних недель провел проверку.
Мария говорит, что вызов в СК был ожидаем. Она получила его последней. Других членов президиума Координационного совета уже допросили.
Уголовное дело в связи с деятельностью Координационного совета возбуждено по статье 361 УК о призывах к действиям, которые направлены на причинение вреда национальной безопасности государства.
Всех членов президиума КС уже вызвали в качестве свидетелей, кроме Ольги Ковальковой, которая отбывает 10 суток административного ареста якобы за несанкционированную акцию.
18:34 26/08/2020
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