Следственный комитет вызвал на допрос Марию Колесникову









Колесникова уточнила: она вызвана на допрос в качестве свидетеля и должна явиться 27 августа в 12.00.





Кроме того, она добавила, что при получении повести смогла отдать три заявления от членов совета, чтобы СК по факту произошедших преступлений последних недель провел проверку.





Мария говорит, что вызов в СК был ожидаем. Она получила его последней. Других членов президиума Координационного совета уже допросили.





Уголовное дело в связи с деятельностью Координационного совета возбуждено по статье 361 УК о призывах к действиям, которые направлены на причинение вреда национальной безопасности государства.





Всех членов президиума КС уже вызвали в качестве свидетелей, кроме Ольги Ковальковой, которая отбывает 10 суток административного ареста якобы за несанкционированную акцию.