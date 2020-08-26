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Фотофакт: Работники БелАЗа ответили на репрессии маршем солидарности

Работники ОАО "БелАЗ" в Жодино 26 августа вышли на марш в поддержку пострадавших во время протестов, бастующих и репрессированных работников завода.
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К ним присоединились жители города. Милиция подъехала к протестующим и предупредила, что собрание несанкционированное и просила разойтись, но людей это не остановило.

Около 500 человек прошлись от предприятия БелАЗ к центру города. Никаких происшествий и задержаний во время акции не было, сообщает Свабода.
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