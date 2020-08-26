О том, что у граждан есть такое право, накануне напомнили в Координационном совете и инициатива «Честные люди». А в Сенице местные жители уже собрали подписи и подали заявление о проведении собрания, на котором проголосуют за или против отзыва парламентария от их округа, пишет TUT.BY





«109 из 110 парламентариев смотрят на происходящее и ничего не делают»

О праве граждан на отзыв избранных ими депутатов, если те утратили их доверие, напомнил член президиума Координационного совета Павел Латушко.





— 109 са 110 дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў глядзяць на тое, што адбываецца ў краіне, і нічога не робяць. <…> Дэпутаты абавязаны абараняць інтарэсы сваіх выбаршчыкаў і несці адказнасць за сваё бяздзеянне, — заявил Латушко.





К этому времени инициатива «Честные люди» запустила проект #ВыНасДажеНеПредставляете, который помогает инициировать собрание избирателей по вопросу отзыва парламентария. За сутки форму для получения образца соответствующего заявления скачало более 1500 человек, сообщается в официальном телеграм-канале инициативы.





На 20 избирательных округах Минска уже инициирована процедура сбора подписей за проведение собрания, на котором будет поставлен вопрос об отзыве своего депутата Палаты представителей.





А избиратели Сеницкого избирательного округа № 76 продвинулись дальше. Они уже собрали нужное количество подписей и подали заявление в сельсовет на проведение собрания, на котором выскажутся за или против отзыва депутата Людмилы Подлужной.





«Избиратели имеют право отозвать своего депутата»

В Сенице местные жители подготовили заявление о проведении собрания, на котором будет решаться вопрос об отзыве депутата, сообщили о своих намерениях в местном чате. В итоге в течение трех часов под заявлением подписались 150 избирателей — достаточно, чтобы сделать следующий шаг.





— Прилуки и Сеница — это достаточно активные места, где люди активно выражают свою позицию, где были задержания, где многие участки посчитали честно, где многие проголосовали за Тихановскую, — рассказывает избиратель из Минского района Сергей Смирнов.





— В заявление я включил случаи незаконного задержания, а также сведения о том, как Подлужная, которая была наблюдателем на одном из участков, наблюдала. Плюс 150 подписей.





В документе местные жители указали на ряд нарушений в ходе избирательной кампании и отсутствие, по мнению заявителей, попыток парламентария защитить права избирателей, чьи интересы он представляет.





«Это свидетельствует о непринятии депутатом вышеуказанных мер и невыполнении предусмотренных законом депутатских обязанностей, что является основанием для постановки вопроса об утрате доверия избирателей и об отзыве депутата», — пишут избиратели Сеницкого избирательного округа № 76 (копия заявления есть в распоряжении редакции).





24 августа Сергей Смирнов подал заявление в местный сельсовет. Такая же процедура, по его словам, стартовала и в других сельсоветах этого избирательного округа.





— Алгоритм действий достаточно простой, хотя и многоходовый. В каждом сельском совете образуется независимая группа, которая собирает подписи, пишет заявление, подает его в свой сельсовет.





Далее местные жители проведут собрание, на котором выслушают стороны депутата и инициаторов его отзыва и проголосуют, хотят ли они его отозвать.





Если больше половины собравшихся выскажутся «за», сформируется инициативная группа, дело дойдет до ЦИК, и при его положительном решении начнется процедура сбора подписей за отзыв депутата, избранного в 2019 году на Сеницком избирательном округе № 76.





После прохождения необходимых бюрократических процедур, будущей инициативной группе предстоит собрать около 12,5 тысячи подписей избирателей этого округа. Но Смирнов уверен, что у них все получится.





— Кроме Сеницы, сейчас формируются инициативные группы в Ждановичах, Щомыслице, Михановичах, Мачулищах. Там на местах есть активные люди. Если мы пройдем все предварительные этапы, то впереди очень большая работа. И люди, которые включаются, понимают, что это не то же, что выйти на митинг, тут работа большая и нужно идти до конца, — рассказывает Сергей Смирнов.





Он подчеркивает важность такой процедуры, чтобы «депутаты знали, что избравшие их люди не только имеют право, но и умеют отзывать».





— Если это произойдет, мы получим ситуацию, в которой народ имеет право голоса, может управлять своим представителем во власти. Мы можем вернуть институту парламентаризма в стране то доверие, которое он потерял. И что самое интересное — действующая власть первой должна быть заинтересована в этом процессе.





В своем послании к народу и парламенту Александр Лукашенко четко сказал, что наш народ повзрослел и готов брать на себя ответственность за страну, но не на площадях и на улицах, а в рамках закона. А эта инициатива четко укладывается в его слова, — считает Смирнов.





Как верно заметил избиратель из Сеницы, отзыв парламентария — это процесс, состоящий из нескольких этапов.





Кто имеет право отозвать депутата Палаты представителей?

Отозвать депутата Палаты представителей могут избиратели округа, где он был избран. Как следует из статьи 129 Избирательного кодекса, парламентарий может быть отозван, если он не оправдал доверия своих избирателей.





Это может выражаться в невыполнении предусмотренных законом депутатских обязанностей, нарушении Конституции или законов, совершении действий, дискредитирующих депутата.





Процедура отзыва депутата прописана в Избирательном кодексе и в законе «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания».





Вопрос об отзыве депутата может быть возбужден на собрании избирателей округа, от которого избран депутат, говорится в ст. 131 Избирательного кодекса. Но этому предшествует еще несколько этапов.





Как проходит подготовка к отзыву депутата?

Первый этап — составление письменного заявления о проведении собрания избирателей об отзыве депутата и его подача в местный Совет депутатов. Важно, чтобы в заявлении были указаны мотивы, по которым избиратели хотят инициировать отзыв их представителя в парламенте.





Инициировать такое собрание по закону могут избиратели округа, от которого избран депутат. Инициаторы созыва собрания избирателей обращаются к председателю местного Совета депутатов, на территории которого планируется провести собрание избирателей, с письменным заявлением о созыве такого собрания. Причем под заявлением предстоит собрать подписи 150 избирателей округа.





Решение о проведении собрания принимается в течение 10 дней после регистрации заявления в местном органе власти. И при положительном решении еще через три дня избирателям сообщают дату, время и место его проведения.





Кстати, в случае отклонения предложения о проведении такого собрания, его инициаторы получают копию решения и в трехдневный срок могут его обжаловать в районном или городском суде. А решение суда уже будет окончательным.





Как проходит само собрание?

За 10 дней до собрания, инициаторы письменно уведомляют о нем своего депутата, а также передают информацию в Палату представителей о дате и месте проведения собрания избирателей и мотивах, которые стали основанием для поднятия вопроса об отзыве депутата.





На собрании должны присутствовать не меньше 300 избирателей округа. Причем, как следует из статьи 132 Избирательного кодекса, каждый избиратель регистрируется, указывая свои данные и оставляя подпись, подтверждая тем самым свое участие.





На собрании, как следует из цели его проведения, рассматриваются предложения о возбуждении вопроса об отзыве депутата, о проведении сбора подписей избирателей округа в поддержку этого предложения и об образовании инициативной группы по сбору подписей в поддержку предложения о возбуждении вопроса об отзыве депутата. При этом сам депутат имеет право выступить перед собравшимися избирателями.





По итогу составляется протокол, который в случае, если больше половины присутствующих на собрании проголосовали за отзыв депутата, вместе с другими документами передается в Центральную комиссию, которая в течение 15 дней принимает решение о регистрации инициативной группы.





Дальше — сбор подписей и голосование

Получив соответствующие удостоверения, в течение 45 дней инициативная группа собирает подписи избирателей своего округа об отзыве депутата. По закону таких подписей избирателей предстоит собрать не меньше, чем 20% от списочного состава избирателей округа.





Когда подписи собраны, ЦИК в срок до 15 дней их проверяет, после чего принимает решение о назначении голосования об отзыве депутата Палаты представителей. После этого определяется дата голосования об отзыве депутата. Назначается оно не ранее одного месяца и не позднее двух месяцев после такого решения.





Голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины избирателей. И если более половины проголосовавших высказывается за отзыв, то депутат отзывается и назначаются новые парламентские выборы по конкретному избирательному округу.



