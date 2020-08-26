Обыск в доме Цепкало
Как стало известно Onliner, прямо сейчас в доме Валерия и Вероники Цепкало в Минске проходит обыск.
Эту информацию подтвердил Алексей Урбан, руководитель пресс-службы потенциального кандидата в президенты.
— Информация подтверждается. Сейчас в этом доме живет родственница семьи. Она перепугалась и даже не посмотрела в документы, которые ей предъявили. Кто проводит, неясно. Поскольку оба они (Валерий и Вероника. — прим. Onliner) находятся за границей, узнать подробности и причины сложно, — рассказал Onliner Алексей.
Позже эту информацию Onliner подтвердила и сама Вероника Цепкало.
16:34 26/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение