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Обыск в доме Цепкало

Как стало известно Onliner, прямо сейчас в доме Валерия и Вероники Цепкало в Минске проходит обыск.


Эту информацию подтвердил Алексей Урбан, руководитель пресс-службы потенциального кандидата в президенты.

— Информация подтверждается. Сейчас в этом доме живет родственница семьи. Она перепугалась и даже не посмотрела в документы, которые ей предъявили. Кто проводит, неясно. Поскольку оба они (Валерий и Вероника. — прим. Onliner) находятся за границей, узнать подробности и причины сложно, — рассказал Onliner Алексей.

Позже эту информацию Onliner подтвердила и сама Вероника Цепкало.
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