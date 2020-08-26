Обыск в доме Цепкало





Эту информацию подтвердил Алексей Урбан, руководитель пресс-службы потенциального кандидата в президенты.





— Информация подтверждается. Сейчас в этом доме живет родственница семьи. Она перепугалась и даже не посмотрела в документы, которые ей предъявили. Кто проводит, неясно. Поскольку оба они (Валерий и Вероника. — прим. Onliner) находятся за границей, узнать подробности и причины сложно, — рассказал Onliner Алексей.





Позже эту информацию Onliner подтвердила и сама Вероника Цепкало.