Кадры хромающего Лукашенко с автоматом в руке и его 15-летнего сына в бронежилете и с оружием облетели весь мир. Несмотря на постановочный характер сюжета, растиражированного телеграм-каналом Пул первого, кадры ужасают своей абсурдностью и непредсказуемостью.





Что этим он хотел показать и продемонстрировать миру и протестующим белорусам? «Белорусский партизан» адресовал вопросы доктору юридических наук, профессору Михаилу Пастухову.





- В Беларуси де-факто введено военное положение: армия приведена в высочайшую степень готовности по приказу министра обороны, милиция тоже, ОМОН тоже.





Пошли задержания протестующих, задерживают и арестовывают членов стачкомов, газеты не печатаются. Сейчас наступил период жесткой реакции со стороны властей и силовых структур, который по замыслу должен погасить волну протестов, эйфории с флагами и шариками.





Определенную роль может сыграть внешний фактор, Евросоюз и США показали четкую реакцию – непризнание этих выборов. Но самое главное – реакция России. Последние выходки силовиков и главы государства с автоматом в руках заставили руководителей соседних государств очень серьезно задуматься над тем, что происходит в Беларуси.





В воскресенье власть решила показать, кто в доме хозяин. Глава государства с оружием в руках, младший, 15-летний сын в бронежилете и с автоматом, это говорит о том, что в стране де-факто введено военное положение. Показано, что власть не остановится ни перед чем, чтобы навести жесточайший порядок.





- Лукашенко действительно не остановится?





- Во всяком случае, была инсценирована попытка создать препятствия для мирных граждан, чтобы получить повод применить оружие. Хотя, возможно, это была демонстрация силы, хотя она выглядит запоздалой после того, как колонна демонстрантов остановилась на подступах к президентской резиденции и повернула назад.





Но сама по себе защита носила очень угрожающий характер, особенно впечатлили ряды колючей проволоки, бронетехника. Власть фактически ввела военное положение без юридического оформления. Это нарушает и Конституцию, и законы, и должностные полномочия.





Начался очень мрачный период в новейшей истории Беларуси, который должен чем-то завершиться. Это переходный этап к чему-то новому – либо ужесточению порядка и подержания власти с помощью силы, в том числе правоохранительных органов и армии, либо, возможно, это начало некой оттепели, ротации кадров.





Нельзя исключить, что Россия и другие страны будут настаивать на передаче власти временному правительству или премьер-министру, чтобы сгладить страсти, которые разгорелись после жестокого подавления протестов.





Боль еще очень сильна: тысячи пострадавших, сотни человек получили очень серьезные повреждения, которые требуют расследования и привлечения виновных к ответственности. Без решения этих вопросов общество, я думаю, не успокоится.





- Министр обороны заявил, что готов бросить армия на подавление мирных протестов.





-Это и есть закамуфлированное объяснение введения военного положения в стране. Власти играют с огнем: введение военного (как и чрезвычайного) положения без должного юридического оформления – это должностное преступление, грубое нарушение Конституции, нарушение прав человека, перевод власти на работу в экстремальных условиях, когда действует не закон, а указания.





Как это можно объяснить и какие правовые основания есть для введения военного положения?









- Но использовать армию для подавления мирных протестов…





- Это и есть один из самых характерных признаков военного положения: не просто правоохранительные органы, спецподразделения типа ОМОНа, Алмаза приводятся в полную боевую готовность, но задействуется и армия.





Еще пока не вели комендантский час, нет военного патрулирования с оружием, хотя на охрану президентского дворца уже поставлены вооруженные люди. Это серьезный повод, чтобы созвать срочное совещание стран-участниц ОБСЕ и ООН по ситуации в Беларуси.