Нобелевская лауреатка Светлана Алексевич: Мир должен нам помочь
Нобелевскую лауреатку по литературе и члена Координационного совета Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет на допрос в качестве свидетеля.
Вот что сказала Светлана Алексиевич перед допросом (цитата по tutby_official)
«Я хочу сказать, что я очень благодарна вам за поддержку, это очень важно, мы должны друг друга поддерживать. Я иду [на допрос] совершенно спокойно, я не чувствую себя виноватой, я чувствую, что все, что мы делали, вполне законно.
Более того, это очень нужно сегодня, потому что если так нас будут разделять и мы будем разделяться, мы обязательно скатимся к гражданской войне, это очень опасно. Наша цель была только объединить общество, ни к какому перевороту [не призывали].
Это все напрасный довод, что все мы, 600 человек [членов Координационного совета] собрались и что-то сделали с народом. Это народ пришел к этому, это у нас на глазах делается белорусская нация, белорусский народ.
Я думаю, каждый из вас сегодня гордится своим народом. И, если честно признаться, у нас этого чувства еще недавно не было, а сегодня, когда мы видим эти тысячные движения людей… И вы бы видели, какие прекрасные развороты [газеты] в западных СМИ, появился как бы бренд Беларуси.
То есть белорусы вдруг стали народом, о котором узнал весь мир: им нравится, что ни один газон не помят, что ни одна витрина не разбита, что люди так достойно, так красиво себя ведут. И что мы предлагаем некий новый способ, не обязательно пойти занять почту и телеграф, а предлагаем мирный способ борьбы. Это то, что требует сегодняшнее время. Время, когда человеческая жизнь стоит и человек ценит свою жизнь.
И то, что мы видели первые три дня — противостояние, когда из людей делали мясо, это уже прошлый век, а мы должны говорить друг с другом, спорить друг с другом. Вот для меня идеал был, когда человек нес в одной руке зеленое знамя, в другой — красно-белое, то есть он хотел сказать: давайте говорить, мы разные, но у нас есть Беларусь, это одна страна, и нам в ней жить, нашим детям жить.
Я помню тот большой флаг, вы все помните, 10-метровый или больше, и под ним маленькие дети сидят и маленькие ручонки тянут. А еще более смешная вещь, когда идет митинг бюджетников и родители кричат «Батька, Беларусь», а их маленькие дети, которые еще не умеют врать, кричат «Уходи». И сразу понятно, что происходит дома, что происходит в воздухе нашей страны.
Я думаю, нам надо быть вместе, нам надо не уступать, не дай Бог, чтобы пролилась кровь с нашей стороны, она не должна пролиться, мы должны победить духом, победить силой своих убеждений».
Видеорепортаж радио Свабоды от здания Следственного комитета в Минске.
25 августа был допрошен в Следственном комитете как свидетель уголовного дела по факту создания и деятельности Коаординационного совета Павел Латушко, ранее в этом деле допросили других членов президиума совета Максима Знака и Сергея Дылевского, Лилию Власову. Дело возбудила Генеральная прокуратура.
"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларуси. На основании этого факта заведено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", - заявил ранее генеральный прокурор Александр Конюк.
Упомянутая статья предусматривает наказание до 5 лет заключения.
Тем не менее, как заявил, посетив Следственный комитет, Павел Латушко, цели и задачи Координационного совета неизменны — поспособствовать выходу из политического кризиса, и это не противоречит белорусским законам.
"Белорусский партизан"
14:00 26/08/2020
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