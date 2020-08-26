Нобелевская лауреатка Светлана Алексевич: Мир должен нам помочь





«Я хочу сказать, что я очень благодарна вам за поддержку, это очень важно, мы должны друг друга поддерживать. Я иду [на допрос] совершенно спокойно, я не чувствую себя виноватой, я чувствую, что все, что мы делали, вполне законно.





Более того, это очень нужно сегодня, потому что если так нас будут разделять и мы будем разделяться, мы обязательно скатимся к гражданской войне, это очень опасно. Наша цель была только объединить общество, ни к какому перевороту [не призывали].





Это все напрасный довод, что все мы, 600 человек [членов Координационного совета] собрались и что-то сделали с народом. Это народ пришел к этому, это у нас на глазах делается белорусская нация, белорусский народ.





Я думаю, каждый из вас сегодня гордится своим народом. И, если честно признаться, у нас этого чувства еще недавно не было, а сегодня, когда мы видим эти тысячные движения людей… И вы бы видели, какие прекрасные развороты [газеты] в западных СМИ, появился как бы бренд Беларуси.





То есть белорусы вдруг стали народом, о котором узнал весь мир: им нравится, что ни один газон не помят, что ни одна витрина не разбита, что люди так достойно, так красиво себя ведут. И что мы предлагаем некий новый способ, не обязательно пойти занять почту и телеграф, а предлагаем мирный способ борьбы. Это то, что требует сегодняшнее время. Время, когда человеческая жизнь стоит и человек ценит свою жизнь.





И то, что мы видели первые три дня — противостояние, когда из людей делали мясо, это уже прошлый век, а мы должны говорить друг с другом, спорить друг с другом. Вот для меня идеал был, когда человек нес в одной руке зеленое знамя, в другой — красно-белое, то есть он хотел сказать: давайте говорить, мы разные, но у нас есть Беларусь, это одна страна, и нам в ней жить, нашим детям жить.





Я помню тот большой флаг, вы все помните, 10-метровый или больше, и под ним маленькие дети сидят и маленькие ручонки тянут. А еще более смешная вещь, когда идет митинг бюджетников и родители кричат «Батька, Беларусь», а их маленькие дети, которые еще не умеют врать, кричат «Уходи». И сразу понятно, что происходит дома, что происходит в воздухе нашей страны.





Я думаю, нам надо быть вместе, нам надо не уступать, не дай Бог, чтобы пролилась кровь с нашей стороны, она не должна пролиться, мы должны победить духом, победить силой своих убеждений».