



Я, Сергей Тиханов, горный инженер, ветеран труда, пенсионер, офицер запаса, бывший военный разведчик ГРУ СССР, вологодский белорус, обращаюсь к осетинскому белорусу Караеву. Обращаюсь с требованиями:





1. Прекрати отдавать преступные приказы подчиненным тебе силовикам, в том числе и ОМОНу. Не превращай бойцов ОМОНа в гестаповцев. Белорусский народ увидел своими глазами, как ты «отблагодарил» гостеприимную белорусскую землю и памяркоўны белорусский народ, натравив на нас, прямо скажу, гестаповцев, переодетых в форму ОМОНа.





Зачем было прерывать мирную акцию? Ведь люди вышли на улицы и площади, потому что у них нагло украли их голоса, о чем свидетельствуют тысячи и тысячи фактов.





2. Омоновцы! Офицеры ОМОНа! Если вы граждане Республики Беларусь, если вы настоящие мужики, не выполняйте преступные приказы диктатора и его подручного Караева.





Не превращайтесь в гестаповцев. Зачехлите свои дубинки, зачехлите стволы, опустите щиты, поднимите забрала своих защитных шлемов, посмотрите в глаза протестующим и склоните головы перед мужеством наших милых дам, наших женщин, которые показали всему миру, как нужно противостоять злу и насилию. Именно наши женщины в ответ на акции устрашения забросали вас цветами.





3. Военнослужащие – солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, генералы, министр обороны! Не выполняйте преступные приказы. После 9 августа, когда Лукашенко явно не получил 80 процентов поддержки голосующих, его нельзя считать президентом Беларуси. Свято чтите присягу и помните, что армия в стране существует для защиты от внешнего врага, а не от своего народа.





4. Лукашенко скажи следующее: ты больше не наш президент. Прекрати отдавать преступные приказы и не толкай страну в пучину гражданской войны. Если ты офицер, если ты мужик, то садись за стол переговоров с Координационным советом, и исключительно МИРНЫМ ПУТЕМ решайте вопрос о передаче власти белорусскому народу.





Власть, которая нагло врет своему народу, власть, которая ворует голоса у своего народа, избивает, калечит и убивает своих беззащитных граждан, не имеет права управлять этим народом.





Найди в себе мужество и уйди достойно, без дальнейшего кровопролития.





5. Президенту дружественной России В.В.Путину! Белорусскому народу нужна Ваша помощь. Убедите А.Лукашенко в том, что бесполезно держаться за власть, когда подавляющая часть народа тебя не поддерживает.





И еще. Владимир Владимирович, дайте указание своим штатным пропагандистам Скабеевой и Попову и другим прекратить разжигать ненависть белорусского народа к братской и дружественной нам России. То, что они выпускают в эфир госканала, находится за гранью журналистской этики и оскорбляет белорусский народ.





6. Третья сила, о которой говорят на востоке и на западе, она есть. И эта сила – белорусский народ. Теперь мы – нация, и мы требуем уважать наш выбор, который сделали 9 августа.





Не допустите возрождения Третьего рейха на территории многострадальной Беларуси.





ЧЕСТЬ ИМЕЮ!!!





Сергей ТИХАНОВ