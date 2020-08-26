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Глава МИД Литвы - Макею: Единственный выход из тупика - новые выборы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в письме главе МИД Беларуси Владимиру Макею заявил о необходимости проведения в стране прозрачных выборов для выхода из "морального и политического тупика". Также в Литве заявили о включении в санкционный список 118 человек, включая Лукашенко, причастных к фальсикации выборов и репрессиям против граждан.

Глава МИД Литвы - Макею: Единственный выход из тупика - новые выборы
Отвечая на публичный призыв Макея не вмешиваться в дела Беларуси и на критику по поводу вводимых санкций, Линкявичюс заявил, что белорусское руководство "собственноручно разрушило" существовавшую в ЕС надежду, что страна намеревается отказаться от репрессий против оппозиции, а также "хрупкие признаки налаживаемого сотрудничества и конструктивного диалога".

"Вопиющие нарушения гражданских прав, возможные преступления против собственных граждан неприемлемы демократическому суверенному государству и никак не могут оправдываться суверенитетом или внутренними порядками", - пишет Линкявичюс.

При этом глава МИД Литвы пишет, что "мы не намерены и не имеем права вмешиваться во внутренние дела другого государства", и добавил, что "независимость и суверенитет Белaруси является так же и нашим национальным интересом". 

"Мы наблюдаем неспособность власти вести диалог со своими гражданами", - заявил литовский министр.

"Да, мы действительно верим в возможность и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений между нашими странами, но только с обязательным присутствием именно цивилизованных отношений и диалога власти и гражданского общества.

Выходом из этого морально и политического тупика могут послужить только новые, прозрачные, демократические выборы главы государства", - цитирует Линкявичюса Интерфакс.


Тем временем, как стало сегодня известно, МИД Литвы включил в санкционный список по Беларуси 118 человек, включая Лукашенко, передает ТАСС

"МИД Литвы направил МВД уточненный список, в который внесены 118 человек, в том числе Лукашенко", - сообщила журналистам Раса Якилайтене, советник министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.

Это второй вариант санкционного списка Литвы. В первоначальный перечень входили 32 человека.
"Белорусский партизан"
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