Глава МИД Литвы - Макею: Единственный выход из тупика - новые выборы

Отвечая на публичный призыв Макея не вмешиваться в дела Беларуси и на критику по поводу вводимых санкций, Линкявичюс заявил, что белорусское руководство "собственноручно разрушило" существовавшую в ЕС надежду, что страна намеревается отказаться от репрессий против оппозиции, а также "хрупкие признаки налаживаемого сотрудничества и конструктивного диалога".





"Вопиющие нарушения гражданских прав, возможные преступления против собственных граждан неприемлемы демократическому суверенному государству и никак не могут оправдываться суверенитетом или внутренними порядками", - пишет Линкявичюс.





При этом глава МИД Литвы пишет, что "мы не намерены и не имеем права вмешиваться во внутренние дела другого государства", и добавил, что "независимость и суверенитет Белaруси является так же и нашим национальным интересом".





"Мы наблюдаем неспособность власти вести диалог со своими гражданами", - заявил литовский министр.





"Да, мы действительно верим в возможность и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений между нашими странами, но только с обязательным присутствием именно цивилизованных отношений и диалога власти и гражданского общества.





Выходом из этого морально и политического тупика могут послужить только новые, прозрачные, демократические выборы главы государства", - цитирует Линкявичюса Интерфакс.









Тем временем, как стало сегодня известно, МИД Литвы включил в санкционный список по Беларуси 118 человек, включая Лукашенко, передает ТАСС





"МИД Литвы направил МВД уточненный список, в который внесены 118 человек, в том числе Лукашенко", - сообщила журналистам Раса Якилайтене, советник министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.





Это второй вариант санкционного списка Литвы. В первоначальный перечень входили 32 человека.