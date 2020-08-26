25 августа в Минске прошло несанкционированное мероприятие возле здания Министерства образования, вечером - на площади Независимости. В Гродно были задержаны граждане, которые пришли поддержать сотрудников «ГродноАзот». После составления административных протоколов их отпустили домой.





Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям был задержан 51 человек







