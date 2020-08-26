Сколько можно это терпеть? 25 августа в Беларуси был задержан еще как минимум 51 человек
По данным МВД, 25 августа было зафиксировано 48 очагов политической активности граждан. Протестные акции прошли во многих городах страны. По официальным данным, больше всего митингующих было в Минске, Бресте и Молодечно.
25 августа в Минске прошло несанкционированное мероприятие возле здания Министерства образования, вечером - на площади Независимости. В Гродно были задержаны граждане, которые пришли поддержать сотрудников «ГродноАзот». После составления административных протоколов их отпустили домой.
Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям был задержан 51 человек
12:01 26/08/2020
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