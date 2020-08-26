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Светлана Тихановская: Его не уважают, над ним смеются, но он цепляется за власть

Светлана Тихановская выступила с заявлением, где назвала задержание и арест на 10 суток членов Президиума Координационного Совета - Ольги Ковальковой (доверенное лицо экс-кандидата) и Сергея Дылевского (руководителя стачкома МТЗ) - признаком отсутствия государственного мышления.

Светлана Тихановская: Его не уважают, над ним смеются, но он цепляется за власть
«Ни для кого не секрет, что Беларусь переживает острый политический кризис. Его причина – фальсификация выборов. Если бы голоса избирателей были подсчитаны честно, не было бы никакого недовольства людей. 

Беларусов возмутило то, что после нечестных выборов победителем был объявлен бывший президент Александр Лукашенко, которому народ отказал в доверии и поддержке. Лукашенко уже не сможет управлять страной, так как люди требуют, чтобы он ушел. Его больше не уважают, над ним смеются, а он цепляется за власть», — сказала она.

По ее словам, Координационный совет выступает за урегулирование политического кризиса в Беларуси путем переговоров и проведения новых честных выборов.

«Но вместо поиска диалога администрация уходящего президента занимается мелочными обвинениями и преследованиями. Это свидетельствует об отсутствии у чиновников и судей государственного мышления. 

Надо думать в первую очередь об интересах страны, а не об интересах того, кто должен уйти по требованию народа. Никакие репрессии не будут приняты нашим обществом. Никакие попытки удержания власти не помогут избежать ответственности за репрессии», — заявила Тихановская.

Как передает "Пул Первой, Тихановская призвала правоохранителей безотлагательно прекратить давление на членов Координационного совета и освободить Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.
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