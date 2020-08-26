Это преступление! В журналистку стреляли преднамеренно - видеофакт

Опубликовано видео, как в Минске 10 августа во время мирной акции протеста белорусский спецназовец стрелял в журналиста. Видео опубликовало издание «Наша Ніва».





Десятки силовиков появились в тот вечер на улице Кальварийской в ​​Минске, где проходила мирная акция протеста. Один из силовиков остановился в 10 метрах от группы журналистов в синих жилетах «Пресса» и нацелил на Наталью оружие.





Наталья Лубневская уже больше двух недель находится в больнице. Ей уже сделали одну операцию, не исключено, что понадобится следующая. Неизвестно, сколько времени ей придется провести в больнице.





Лубневская написала заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту нанесения ей телесных повреждений. Редакция издания предоставила следователям видеозапись, на которой запечатлен выстрел, пишет telegraf.by









Напомним, журналистку «Наша Ніва» Наталью Лубневскую ранили в ногу резиновой пулей. В дни протестов в Беларуси не работал мобильный интернет. Несмотря на это в сети публиковали видео избиений работников СМИ.





Ранее в сети появилось и видео гибели Александра Тарайковского с разных ракурсов, что опровергает версию МВД Беларуси о неизвестном взырывном устройстве у его руках - он шел с поднятыми руками, но в него преднамеренно выстрелили в упор!





Цинизм властей уже зашкаливает! От людей, подвергшихся пыткам, в СК поступили СОТНИ заявлений, но до сих пор не заведено НИ ОДНОГО уголовного дела! Правозащитники обратились в ООН с просьбой вмешаться в ситуацию.





На что надеются так называемые следователи и прокуроры, что преступникам в форме все сойдет с рук? Не сойдет На эти престпуления нет срока давности!