Президента Чехии госпитализировали

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали из-за травмы руки. Об этом сообщает Novinky.cz со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Иржи Овчачека.





По его словам, Земан вечером 25 августа смотрел новости по телевизору. «После их завершения он не воспользовался железной опорой или помощью сотрудников службы безопасности. Он споткнулся и сломал правую руку», — сообщил пресс-секретарь.





Как отметил Овчачек, жизни Земана ничего не угрожает. «Президент поддерживает контакты со своей семьей и коллегами», — добавил он.



