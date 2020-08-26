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Правозащитники требуют создать парламентскую комиссию по расследованию пыток

Белорусский Хельсинкский комитет обратился в Национальное собрание Беларуси с требованием создать парламентскую комиссию по расследованию пыток. Правозащитники просят людей письменно — через почту или официальный e-mail — обратиться к своим депутатам с просьбой инициировать создание такой комиссии.


БХК отмечает, что факты массовых пыток и актов жестокости, совершенных в связи с политическими убеждениями людей, достаточно очевидны. Это действия, предусмотренные статьей 128 Уголовного кодекса Республики Беларусь. "В соответствии с международным правом и национальным законодательством никакие исключительные обстоятельства, в том числе внутренняя политическая нестабильность, не могут служить оправданием пыток, а приказы вышестоящих начальников или представителей государственной власти являлись сами по себе преступными и не подлежали выполнению. Незнание этих предписаний закона не служит оправданием и не освобождает виновных от ответственности", — считают в Белорусском Хельсинкском комитете.

Комиссия из числа депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики должна будет расследовать обоснованность и адекватность применения белорусскими силовиками всего арсенала специальных средств, в том числе, огнестрельного оружия, светошумовых гранат, слезоточивого газа для подавления акций протеста. Также предстоит расследовать факты массовых пыток и жестокого и бесчеловечного обращения с административно задержанными за участие в акциях протеста.
Еврорадио
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