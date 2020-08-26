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Министры не в законе: статус нынешнего правительста спорный?

Правительство назначено с нарушением законодательства, а значит его статус спорный, заявила член президиума Координационного совета Мария Колесникова. И такими же спорными являются все принятые этим правительством решения.

Министры не в законе: статус нынешнего правительста спорный?
Роман Головченко
Мария Колесникова — соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и член президиума Координационного совета — вечером во вторник, 25 августа, выступила с заявлением, ставящим под вопрос статус нынешнего правительства РБ.

В видеообращении, опубликованном на YouTube-канале политзаключенного оппонента Лукашенко банкира Виктора Бабрико, Колесникова напоминает о том, что «17 августа правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом» и что срок действия полномочий нынешнего президента Беларуси истекает 5 ноября.

Почему КС считает статус правительства Беларуси спорным


"Согласно 83 статье Конституции РБ, только после инаугурации вновь избранный президент уполномочен назначить новое правительство", — говорит Колесникова. 

"До проведения церемонии инаугурации правительство не могло быть назначено", — подчеркивает она, напоминая, что нынешнее правительство было назначено Александром Лукашенко 19 августа (то есть после выборов, но до инаугурации нового президента. — Ред.)

Кроме того, соратница Тихановской обращает внимание на то, что по Конституции Беларуси премьер-министр назначается с согласия Палаты представителей, «и только после этого может быть сформирован состав нового правительства». 

«На текущий момент новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства. Статус правительства спорный», — резюмирует Колесникова.


Это означает, что такими же спорными являются все принятые этим правительством решения.

В тот же день, 25 августа, еще один член президиума Координационного совета — Павел Латушко — выложил в интернет видеообращение, в котором осудил «бездействие» членов Палаты представителей на фоне последних событий в стране.

«109 из 110 депутатов Палаты представителей смотрят на то, что происходит в стране, и ничего не делают», — заявил он. 

«Мы считаем, что сегодня никто не может оставаться в стороне. Депутаты не имеют права бездействовать, когда в стране нарушаются законы. Депутаты не могут бездействовать, когда насилуют людей. Депутаты обязаны защищать интересы своих избирателей и нести ответственность за свое бездействие», — добавил Латушко.

Ранее, 24 августа, председатель Конституц ого суда Беларуси Петр Миклашевич назвал создание Координационного совета оппозиции в Беларуси «неконституционным». 

Сейчас члены президиума КС ходят на допросы и объясняют, что целью общетвенной платформы является не захват власти, а поиску путей выхода из общественно-политического кризиса, в котором после выборов оказалась Беларусь. 
Источник: dw.com
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