Министры не в законе: статус нынешнего правительста спорный?

Мария Колесникова — соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и член президиума Координационного совета — вечером во вторник, 25 августа, выступила с заявлением, ставящим под вопрос статус нынешнего правительства РБ.





В видеообращении, опубликованном на YouTube-канале политзаключенного оппонента Лукашенко банкира Виктора Бабрико, Колесникова напоминает о том, что «17 августа правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом» и что срок действия полномочий нынешнего президента Беларуси истекает 5 ноября.





Почему КС считает статус правительства Беларуси спорным





"Согласно 83 статье Конституции РБ, только после инаугурации вновь избранный президент уполномочен назначить новое правительство", — говорит Колесникова.





"До проведения церемонии инаугурации правительство не могло быть назначено", — подчеркивает она, напоминая, что нынешнее правительство было назначено Александром Лукашенко 19 августа (то есть после выборов, но до инаугурации нового президента. — Ред.)





Кроме того, соратница Тихановской обращает внимание на то, что по Конституции Беларуси премьер-министр назначается с согласия Палаты представителей, «и только после этого может быть сформирован состав нового правительства».





«На текущий момент новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства. Статус правительства спорный», — резюмирует Колесникова.









Это означает, что такими же спорными являются все принятые этим правительством решения.





В тот же день, 25 августа, еще один член президиума Координационного совета — Павел Латушко — выложил в интернет видеообращение, в котором осудил «бездействие» членов Палаты представителей на фоне последних событий в стране.





«109 из 110 депутатов Палаты представителей смотрят на то, что происходит в стране, и ничего не делают», — заявил он.





«Мы считаем, что сегодня никто не может оставаться в стороне. Депутаты не имеют права бездействовать, когда в стране нарушаются законы. Депутаты не могут бездействовать, когда насилуют людей. Депутаты обязаны защищать интересы своих избирателей и нести ответственность за свое бездействие», — добавил Латушко.





Ранее, 24 августа, председатель Конституц ого суда Беларуси Петр Миклашевич назвал создание Координационного совета оппозиции в Беларуси «неконституционным».





Сейчас члены президиума КС ходят на допросы и объясняют, что целью общетвенной платформы является не захват власти, а поиску путей выхода из общественно-политического кризиса, в котором после выборов оказалась Беларусь.